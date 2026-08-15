蔥頭對「安Bon戀」安排有睇法 丘梓謙開心演到《愛‧回家》

丘梓謙昨晚（14日）到紅館欣賞《SHINE ON！保良慈善演唱會》，他表示很開心獲得邀請到場，「因為自己都係一個歌手，依家多去內地登台，所以可以嚟到學嘢好開心！」提到當日未有現身《愛‧回家之開心速遞》大結局活動，他表示因為當時需要為《模仿人生》補拍，雖然劇組知道撞期，但檔期所限，只好缺席。談到他的角色由登場到結束都有不少聲音，他說：「無論好與唔好嘅聲音，我都好多謝大家支持。」

他表示得知要大結局時，立即打開看手機內的相簿，「睇返蔥頭嘅劇照，原來都有五、六年，見到自己都成長咗，同埋多咗好多人認識，好多人都會叫我做蔥頭，就算觀眾、其他監製、幕後工作人員，甚至親友都係嗌我做蔥頭。都有人問我介唔介意，我就唔介意嘅，就好似謝天華演嘅Laughing哥，係一個好比人記得嘅角色。」