蔥頭對「安Bon戀」安排有睇法 丘梓謙開心演到《愛‧回家》

丘梓謙昨晚（14日）到紅館欣賞《SHINE ON！保良慈善演唱會》，他表示很開心獲得邀請到場，「因為自己都係一個歌手，依家多去內地登台，所以可以嚟到學嘢好開心！」提到當日未有現身《愛‧回家之開心速遞》大結局活動，他表示因為當時需要為《模仿人生》補拍，雖然劇組知道撞期，但檔期所限，只好缺席。談到他的角色由登場到結束都有不少聲音，他說：「無論好與唔好嘅聲音，我都好多謝大家支持。」
他表示得知要大結局時，立即打開看手機內的相簿，「睇返蔥頭嘅劇照，原來都有五、六年，見到自己都成長咗，同埋多咗好多人認識，好多人都會叫我做蔥頭，就算觀眾、其他監製、幕後工作人員，甚至親友都係嗌我做蔥頭。都有人問我介唔介意，我就唔介意嘅，就好似謝天華演嘅Laughing哥，係一個好比人記得嘅角色。」
最愛嗰個未必係結婚那個
對於安Bon戀的最後安排，他知道很多人認為蔥頭拆散了他們，丘梓謙說：「其實最初蔥頭出現嘅時候，都已經有負面聲音，但係有啲人都話其實係好寫實嘅愛情。咁誠安同Bonnie經歷咗咁多嘢，蔥頭同Bonnie都經歷咗好多嘢，就係好多人所講嘅心目中最愛嗰個，唔會係結婚嗰個，就係編劇想話俾大家知，你覺得最襯、最愛嗰個未必就係結婚嗰一個。」
貼花絮否認宣洩主權
談到他上載當日安Bon「離婚Kiss」的幕後花絮，被視為宣示主權。丘梓謙忍不住笑了出來，並指當日拍下這幕時，周嘉洛覺得影片不錯，所以分享出來，沒想到大家會覺得是宣洩主權。他指觀眾看得很投入，所以狂鬧他，但也希望大家不要因為這樣而攻擊他的家人。問到跟林凱恩拍談情戲，有沒有動過真感情，他表示沒有，最多都是一齊放飯，會互相買下飲品、食物，私下約出來也很少，加上自己又拍其他劇集，所以見面的地方只限在一齊開工的日子。