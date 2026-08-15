三代同糖 ｜編審馬俊縈怒斥AI惡搞唐氏症 嬲爆反擊：高估了某些人的品格下限

吳若希夥拍車婉婉的無綫全新處境劇《愛·回家之三代同糖》，自播出後引發連串爭議，當中AI虛擬廠景到劇名同音聯想均成為網上熱話。編審馬俊縈深夜撰文回應，表明對一般嘲諷本可一笑置之，但有人用AI製圖影射唐氏綜合症人士，令她忍無可忍，強調觀眾不滿劇集可以針對她本人：「大家罵我就好了」，並呼籲外界不要牽連無辜。

斥品格無底線

馬俊縈直言最初見到網民拿劇名開玩笑，只當作情緒宣洩。直至看到有人利用AI畫圖影射唐氏綜合症人士，「我愣了一下，才發現原來我還是高估了某些『人』的品格下限。」她說該圖令她徹夜難眠，最終爬起身發文回應。