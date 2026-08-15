三代同糖 ｜編審馬俊縈怒斥AI惡搞唐氏症 嬲爆反擊：高估了某些人的品格下限

吳若希夥拍車婉婉的無綫全新處境劇《愛·回家之三代同糖》，自播出後引發連串爭議，當中AI虛擬廠景到劇名同音聯想均成為網上熱話。編審馬俊縈深夜撰文回應，表明對一般嘲諷本可一笑置之，但有人用AI製圖影射唐氏綜合症人士，令她忍無可忍，強調觀眾不滿劇集可以針對她本人：「大家罵我就好了」，並呼籲外界不要牽連無辜。
斥品格無底線
馬俊縈直言最初見到網民拿劇名開玩笑，只當作情緒宣洩。直至看到有人利用AI畫圖影射唐氏綜合症人士，「我愣了一下，才發現原來我還是高估了某些『人』的品格下限。」她說該圖令她徹夜難眠，最終爬起身發文回應。
劇名「糖」字由來
至於劇本由來，她透露自小由無血緣關係的潮州繼外婆湊大，最溫暖的記憶是寒冬吃一碗外婆煮的「薑薯綠豆扁糖水」。早年，媽媽離世約一週後，她到老人院探望已不太認人的外婆，被問「你媽媽呢？」，她強忍悲傷騙說媽媽在忙；這段經歷後來寫進《一屋老友記》。半年後外婆亦離世，她一直想寫三代潮州女性的故事，但每次拿起媽媽的電話簿打算致電街坊做一下資料蒐集，便手抖流淚，於是擱置計劃，今次構思新處境劇，終以這個想法為起點。
她承認將「堂」改為「糖」曾有猶豫，全因下意識想迴避喪親苦澀，並想帶給觀眾一點「甜在心」感覺；加上潮州人愛吃糖水，於是設定為唐家。幕後編劇曾自嘲，甚至創作出「星糖（升糖）魔法使」動漫人物自娛，沒料到這個working title順利過會，她笑言：「現在回想，可能TVB裡都是比較善良的人？」
對於劇集其他爭議，馬俊縈未逐點解釋，只重申若劇名或劇本不好，觀眾大可責罵她，因編劇早已練成銅皮鐵骨，「劇名改得不好，又或者覺得劇本寫得很糟，大家罵我就好了，反正TVB編劇早練成一身銅皮鐵骨，刀槍不入那種，而且我父母都不在了，一人做事一人當，大家就不要把無辜的人拉下水了。謝謝。」