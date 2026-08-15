香港小姐2026｜12位佳麗從化外景行 5號魏欣6號盧蔚晴浸溫泉鬥擺靚甫

年度選美盛事《2026香港小姐競選》將於8月30日晚上舉行決賽，而外景特備節目《香港小姐從化行》將於明晚10點05分在翡翠台播出。 12位佳麗分別是，1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、3號李澄晴（Chorie）、4號譚雅文（Tiffany）、5號魏欣（Etherine）、6號盧蔚晴（Jasmine）、7號楊媛媛（Vera）、8號鄧匡閔（Ada）、9號周芳姿（Gracia）、10號陳梓穎（Cecilia）、11號顏懿菲（Agnes）、12號湯家琳（Caris），今次在師姐麥美恩帶領下，在有「隱世天堂」之稱的從化，先後體驗了浸三色溫泉、邊做瑜伽邊答問題，以及溪間捉魚，當中瑜伽及捉魚活動是以六人小組形式進行。

12號湯家琳扮變形俠醫 在全體佳麗一起進行的浸溫泉環節中，每位佳麗都需要根據麥美恩手上的詞語，聯想出一個與浸溫泉有關的故事，12人之中，以8號鄧匡閔及12號湯家琳的表現最令麥美恩滿意！抽到「E人」的8號鄧匡閔Ada，不但技巧地tag落小鳥伊人：「嚟到薑湯池，你就可以結識到靚女、靚仔，就可以小鳥依人哋咁樣…」說畢嬌俏地將頭挨落身旁的7號楊媛媛，即場已氹得麥美恩十分開心，大讚：「小鳥依人真係智慧嘅表現，我係嘉許嘅。」至於抽到「大癲」的12號湯家琳Caris，竟無厘頭利用所浸的綠色溫泉水、Tag落變形俠醫，Caris：「浸咗會唔會變成綠巨人」，說完還「變形俠醫」上身向鏡頭張牙舞爪，十分有趣，麥美恩事後亦大讚Caris有勇氣：「變形俠醫你都夠膽扮，我覺得係勇氣嚟嘅！」

盧蔚晴提點魏欣勁有愛 另一有趣位，是大熱門之一的6號盧蔚晴Jasmine，在答題期間大擺靚甫搞氣氛：「浸完薑湯之後，就冇咁僵硬，可以擺番啲甫士都靚啲」，將其Cutie性格及美好身段展露無遺；眼見Jasmine咁開心，5號魏欣Etherine亦加入「靚甫大作戰」現場氣氛十分歡愉。節目所見，6號Jasmine與5號Etherine感情十分要好，在捉魚環節，6位參賽佳麗除了要鬥捉魚外，還要鬥鏡頭觸覺，當麥美恩要求同組的Jasmine、Etherine及4號的譚雅文Tiffany向鏡頭大擺「愛心甫」時，5號Etherine因為太忘我、連雙手遮了自己的樣子也不自知，6號Jasmine望到即溫提Etherine要放低手，暖心之餘亦勁團結。