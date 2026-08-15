李尹嫣心口脹卜卜做司儀 Bob林盛斌唔敢周圍望

林盛斌（Bob）與李尹嫣（Victoria）昨日為《SHINE ON！保良慈善演唱會》擔任司儀，Victoria同時亦有獻唱一曲。由於Victoria以低胸露腿裝上陣，上圍脹卜卜搞到Bob不敢亂望，表示只敢望她頸以上。Victoria透露今次打扮不算是最性感，最重要是有效果，更為此飲食清淡，但身形未是最滿意。
Victoria表示今次是她第一個大騷司儀，並感謝有Bob旁住，所以沒有太過緊張，今次亦是首次在紅館獻唱，感覺不錯。Bob就提到Victoria執生能力很好，表現不錯。
Bob最近忙於自己巡迴talk騷，「呢排都努力練層，坐車係咁口噏噏，好似癡線佬咁，始終都成日2萬字講稿！」他又提到今次talk騷內容都是圍繞自己初入行的經歷，要靠自己努力俾心機讓大家認識，自己亦有上載一些talk騷 花絮。問到《女神配對計劃2》的拍攝進度，他指正在拍攝中，料下月可以播出，透露郭佩文、林若思最受歡迎。
Victoria被問到會否心急拍拖想Bob介紹對象，她表示自己想做專注事業先，希望未來有更多工作機會。本身是上屆友誼小姐及最上鏡小姐的她即將卸任，她坦言時間過得很快，她回想上年報名參加港姐前，曾在《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》上獻藝，當時也有跟身邊人透露會參加港姐，一年之後以港姐身份上紅館大為感觸。