李尹嫣心口脹卜卜做司儀 Bob林盛斌唔敢周圍望

林盛斌（Bob）與李尹嫣（Victoria）昨日為《SHINE ON！保良慈善演唱會》擔任司儀，Victoria同時亦有獻唱一曲。由於Victoria以低胸露腿裝上陣，上圍脹卜卜搞到Bob不敢亂望，表示只敢望她頸以上。Victoria透露今次打扮不算是最性感，最重要是有效果，更為此飲食清淡，但身形未是最滿意。

Victoria表示今次是她第一個大騷司儀，並感謝有Bob旁住，所以沒有太過緊張，今次亦是首次在紅館獻唱，感覺不錯。Bob就提到Victoria執生能力很好，表現不錯。