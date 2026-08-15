王嘉爾秘戀i-dle成員宋雨琦達七年？ 被爆已見家長親發「吃瓜」片回應

王嘉爾（Jackson Wang）的感情狀況近日再成網絡熱話，有指他與韓國女團i-dle（前名：(G)I-DLE）的中國成員宋雨琦秘戀七年，甚至已見家長，「爆王嘉爾宋雨琦戀情」一度衝上熱搜。爆料者僅以文字描述，但未有相片，而帖文其後亦被刪除。王嘉爾今日（15日）在社交網發布一段吃西瓜的短片，疑似以「吃瓜」姿態回應傳聞，獲網民大讚高EQ。

一名自稱宋雨琦「脫粉粉絲」的網民發文，指兩人從未分手，今年情人節更一同度過，農曆新年期間王嘉爾父母更飛往韓國陪女方過年，並稱男方好友妻子頻頻點讚女方社交平台，兩人活在同一個社交圈。不過，全文未有附上任何照片，帖文發布不久即被刪除，內容真偽仍有待查證。