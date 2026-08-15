王嘉爾秘戀i-dle成員宋雨琦達七年？ 被爆已見家長親發「吃瓜」片回應

王嘉爾（Jackson Wang）的感情狀況近日再成網絡熱話，有指他與韓國女團i-dle（前名：(G)I-DLE）的中國成員宋雨琦秘戀七年，甚至已見家長，「爆王嘉爾宋雨琦戀情」一度衝上熱搜。爆料者僅以文字描述，但未有相片，而帖文其後亦被刪除。王嘉爾今日（15日）在社交網發布一段吃西瓜的短片，疑似以「吃瓜」姿態回應傳聞，獲網民大讚高EQ。
一名自稱宋雨琦「脫粉粉絲」的網民發文，指兩人從未分手，今年情人節更一同度過，農曆新年期間王嘉爾父母更飛往韓國陪女方過年，並稱男方好友妻子頻頻點讚女方社交平台，兩人活在同一個社交圈。不過，全文未有附上任何照片，帖文發布不久即被刪除，內容真偽仍有待查證。
紋身細節再成話題
兩人緋聞，最早可追溯至2019年合作內地綜藝《奔跑吧》，其後多次傳出同款飾品。2022年，有內地傳媒公開影片，指宋雨琦曾由王嘉爾司機接送到男方寓所，離開時手持玫瑰花。王嘉爾工作室當時回應稱只是朋友聚會，影片被「惡意拼湊剪輯」，並已報警處理。今年3月，狗仔劉大錘亦在直播中口頭聲稱兩人「確實談過」。而隨着話題升溫，網民亦重新翻出兩人身上紋身，王嘉爾肋骨位置有一個「COOKIES」紋身，被指與女方粉絲名稱有關；宋雨琦則被指有哥基圖案紋身，對應王嘉爾的愛犬，令緋聞再添討論。
親發「吃瓜」片回應
消息曝光後，宋雨琦粉絲反黑組隨即查證，質疑爆料時間線並不吻合，指出情人節當日女方其實有工作行程；而王嘉爾今日則在社交網上載一段短片，與友人手拿大塊西瓜大口吃，表情搞笑。由於網絡用語「吃瓜」意指圍觀八卦，此舉疑似回應緋聞，不少網民大讚他幽默兼高EQ。