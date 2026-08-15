CY陳宗澤戀音樂人Shimica疑「搞出人命」 經理人急擋駕：有待公布

陳宗澤近日傳出即將榮升爸爸，其音樂人女友Shimica被指已懷孕數月。

現年30歲的CY（陳宗澤）近日傳出即將榮升爸爸，其音樂人女友Shimica（黃宇希）被指已懷孕數月。有指她上月意外在社交網公開胎兒超聲波照片，雖已火速刪除，但已引來多位圈中歌手留言祝賀。CY昨日(14日)出席《SHINE ON！保良慈善演唱會》時被追問時，表現愕然，經理人急急擋駕，僅稱「有待公布」，令傳聞更添真實。

CY於2020年參加《全民造星3》奪得第8名，當時被指暗撻同季參賽的關嘉敏；其後，CY簽約古天樂旗下公司，出道不久已橫掃多個新人獎，其後他一度因迷失方向向公司請假逾一年沉澱，今年才重新出發，豈料復出不久便迎來好消息。據指，Shimica今年3月證實懷孕，但為免影響CY事業而低調處理。上月，Shimica產檢後疑一時興奮，將胎兒超聲波相放上IG，JACE、衛蘭、衛詩、雲浩影等歌手好友即留言送上祝賀，但帖文其後火速刪除。

女友背景猛料

有指二人去年初在音樂活動認識，因志趣相投很快擦出愛火，相差三歲的姊弟戀在行內並非秘密。而在CY影響下，Shimica去年中自資推出歌曲《Memories 回憶》，更邀得男友合唱。CY昨日為保良局慈善演唱會擔任嘉賓，在後台被記者恭喜時當場呆住，四處張望反問「做爸爸？」經理人隨即中斷訪問，只表示「有待公布」，未有否認。

Shimica在西班牙出生，3歲來港生活。她曾憑《狂舞派》主題曲《狂舞吧》獲香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」，亦曾為鄭秀文、衛蘭、JW等創作歌曲，去年更在鄭秀文《新造的人》中參與feature，音樂實力備受肯定。