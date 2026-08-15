姚焯菲認同鍾柔美一樣kam 感激父母迫海外升學變得大個女

姚焯菲（Chantel）昨日出席《SHINE ON！保良慈善演唱會》，分別唱出《Dreamscape》、《New Fantasy》，並與張馳豪一齊合唱《氣泡青瓜》。Chantel月底即將開騷，她表示大部份東西已經定了下來，現尚欠排舞的部份，但自己稍後仍有公開活動要出席無得閉關。她表示已經邀請親朋好友到場欣賞，但炎明熹當日要做拉闊音樂會，所以沒有邀請她。

聲夢三小花最kam Chantel早前接受訪問透露自己跟鍾柔美（Yumi）、詹天文一齊會被拉低智商，她解釋跟她們一齊會經常講無聊嘢，相處不用太過拘謹，並指三人當中以Yumi的笑話最kam，大家有時未必聽得明，但《聲夢傳奇》中最kam應該是她們3個。 她又提到在Yumi剛考完車時，曾坐過她的車，當時的感覺是她仍有些進步空間，也不忘叮囑她幾句，但了解當時的Yumi是新手司機，所以會有些不熟悉的情況發生。當記者告知Yumi有一外號叫「新界北女車手」，她笑問是不是Yumi自己改，之後笑而不語，並對住鏡頭讚好。