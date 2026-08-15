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娛樂
出版：2026-Aug-15 17:30
更新：2026-Aug-15 17:30

姚焯菲認同鍾柔美一樣kam 感激父母迫海外升學變得大個女

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姚焯菲（Chantel）昨日出席《SHINE ON！保良慈善演唱會》，分別唱出《Dreamscape》、《New Fantasy》，並與張馳豪一齊合唱《氣泡青瓜》。Chantel月底即將開騷，她表示大部份東西已經定了下來，現尚欠排舞的部份，但自己稍後仍有公開活動要出席無得閉關。她表示已經邀請親朋好友到場欣賞，但炎明熹當日要做拉闊音樂會，所以沒有邀請她。

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聲夢三小花最kam

Chantel早前接受訪問透露自己跟鍾柔美（Yumi）、詹天文一齊會被拉低智商，她解釋跟她們一齊會經常講無聊嘢，相處不用太過拘謹，並指三人當中以Yumi的笑話最kam，大家有時未必聽得明，但《聲夢傳奇》中最kam應該是她們3個。

她又提到在Yumi剛考完車時，曾坐過她的車，當時的感覺是她仍有些進步空間，也不忘叮囑她幾句，但了解當時的Yumi是新手司機，所以會有些不熟悉的情況發生。當記者告知Yumi有一外號叫「新界北女車手」，她笑問是不是Yumi自己改，之後笑而不語，並對住鏡頭讚好。

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Chantel表示三小花都是很kam。（娛樂組攝）

三文魚被室友取去

早前她在電台節目中坦承曾因升學問題與父母有分歧，Chantel表示事後家人未有特別提及：「的確係嗰陣一個感受，最緊要係回望返無呢個經歷，我而家個人都唔會成長咗咁多，亦都學識好多嘢，都好感恩有呢個經歷。」她表示現時在美國升學比紐西蘭更開心，因為自由度大一些，多很多東西玩，而且接觸到不少喜歡音樂的人。

由於她早前在訪問中提到室友不問自取，拿走了她的東西，是否遭同學排擠，她說：「完全冇被排擠！喺新西蘭啲同學都好friendly，因為我係新加入，佢哋對我都好爽朗、很好。只係佢哋本身已經有自己嘅朋友圈，我有一啲啲唔好意思主動加入，但整體嚟講佢哋都好nice。」問到對方拿走了甚麼，她指是三文魚， 「我當時有問過佢係咪佢拎咗，但佢否認咗，我都無謂再追問落去啦！我仲有問過屋企其他人，佢哋話『邊個會食三文魚呀？』我話『我囉』，佢哋就笑言『咁應該得返佢同你食』。最後都係不了了之，亦都冇唔開心，只係想澄清返件事啫。」

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Chantel亮相慈善騷表演。（娛樂組攝）

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