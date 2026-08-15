荷李活專訪｜艾麗芬寧憑《瑪歌等錢使》爭艾美視后 68歲米雪菲花性感上陣嘆筋疲力盡

由Apple TV推出的喜劇《瑪歌等錢使》（Margo’s Got Money Troubles）改編自Rufi Thorpe的小說。在第一季串流時大受歡迎，更在下月舉行的第78屆艾美獎中獲8項提名，包括艾麗芬寧（Elle Fanning）入圍最佳女主角，尼克奧弗曼（Nick Offerman）及米雪菲花（Michelle Pfeiffer）分別入圍最佳男、女配角。 《瑪歌等錢使》故事描述一名女大學生瑪歌（艾麗芬寧飾）成為未婚媽媽，決意獨自撫養BB。幸而媽媽Shayanne（米雪菲花飾）與前摔角手父親Jinx（尼克奧弗曼飾）的幫助和支持，得以過活。監製之一的妮歌潔曼（Nicole Kidman）在劇中客串律師Lace，為瑪歌爭取BB的撫養權。

故事雖然屬於喜劇類別，但內容結合感人故事與當今社會問題的題材，加上演員演技精湛，睇頭十足，更將開拍第二季。日前該劇在洛杉磯進行宣傳，女主角艾麗芬寧及殿堂級女星米雪菲花接受《am730》的獨家訪問，兩人趁艾美獎盛會舉行前夕為爭獎造勢。

艾麗芬寧憶起首次看到小說時，感到這故事很突破，與妮歌潔曼也認為可拍成劇集，於是和作者Rufi Thorpe及Apple接洽，促成製作《瑪歌等錢使》。加上米雪菲花加盟，就變成一個夢幻團隊了。因為故事內每個角色都很豐富，很多演員均樂於參演。 劇中年輕母親瑪歌在網路化身「Hungry Ghost」賺錢。艾麗認為主角由此去看待現時的世界和激發創作靈感。因為瑪歌是一名作家，懷孕後就沒機會去實踐編寫工作，其同齡朋友沒有結婚或育有BB，有時她會感到是異類，覺得孤單寂寞。但當創作外星人Hungry Ghost時，便燃點了寫作靈感，是個發洩方法。

米雪表示與艾麗在房內坐在地上對話的那一場戲，最令她印象深刻。她感受到艾麗帶領她演到一個不能預計的地方。「劇中艾麗有很多感人戲份，但那場戲的演出，應該就是讓她獲艾美獎提名的原因。我很喜歡我的角色Shayanne，當看到小說第一頁，已經愛上她了，亦愛她的缺點，其熱誠和求生意念，令我可以感到她的內心世界。」至於服飾方面，68歲的米雪菲花在劇中打扮性感又火辣，她稱工作人員花了很多時間去研究和配搭，過程豐富，「我們也有點筋疲力盡，幸好最後效果很好。」