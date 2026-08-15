Edan呂爵安現TVB新聞 旁白狂Tag歌名取代成熱話

由賽馬會主辦的「賽馬會青少年足球精英匯」昨晚（14日）假旺角大球場舉行，曼聯U16對傑志，更邀請了曼聯名宿史譚與MIRROR成員呂爵安（Edan）現身表演，吸引大批球迷入場。昨日，TVB體育新聞報道時未有開名提及Edan 的名字，但卻巧妙地將Edan多首作品融入旁白，令球迷與鏡粉大呼驚喜。

玩轉 Edan 歌名 TVB體育新聞主播陳焜傑在報道現場的遊戲環節時說：「遊戲時間，史譚幫忙擺波俾球迷射，鬥入得多，技癢落場，射到龍門都冧埋，遇着天天都是愚人節，專搞氣氛嘅對手踢走，佢唔龍門，搬走壞人一個，避免史譚先生連環不幸事件。」短短幾句已包含《天天都是愚人節》、《壞人一個》及《E先生連環不幸事件》等Edan歌曲，更將「E先生」改成「史譚先生」，貼題又搞笑。片段流傳後，網民反應熱烈，留言表示：「難得可以響隔籬台出鏡，用呢個方法宣傳啲歌又幾好」、「呢位主播好有心思」、「Tag得靚過Viu」、「推廣作品力度遠超於自家電視台」，亦有人擔心主播「會唔會被照肺？」。