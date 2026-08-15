林家謙親解徐小鳳退碟之謎 Jeffrey迫人狂聽自己新歌

林家謙、魏浚笙（Jeffrey)昨晚出席《SHINE ON！保良慈善演唱會》，久未露面的家謙自年頭表示想唞一下之後，差不多大半年才再跟大家見面，連他也笑言對上一次受訪已經是「咸豐年前」。不過早前他突然推出致敬顧嘉煇的新專輯《Five Easy Pieces》，更把唱片交給徐小鳳，最後對方在唱片封套親筆提字「家謙哥哥，你的作品及歌曲很好聽，加油！」家謙稱是透過中間人聯絡，對於獲小鳳姐稱呼「家謙哥哥」，他表示感到有趣又古怪和榮幸。

家謙續指對小鳳姐是一位很有趣的前輩，看過她的電影作品也覺得對方很搞笑，認為「我哋私下應該傾到偈，唔會有generation gap。」他指小鳳姐收到專輯之後，她並寫下鼓勵字句再拍照給他看。他表示現時仍未與小鳳姐親自見面。問到這隻專輯的面世，他指「個project係臨時彈出嚟」，入面的歌曲都是由他親自挑選，最難唱的是《親情》。他說：「始終羅文嘅唱法好唔同，要唱到同與不同但大家會接受，係好難嘅事。」