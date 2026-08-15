林家謙親解徐小鳳退碟之謎 Jeffrey迫人狂聽自己新歌

林家謙、魏浚笙（Jeffrey)昨晚出席《SHINE ON！保良慈善演唱會》，久未露面的家謙自年頭表示想唞一下之後，差不多大半年才再跟大家見面，連他也笑言對上一次受訪已經是「咸豐年前」。不過早前他突然推出致敬顧嘉煇的新專輯《Five Easy Pieces》，更把唱片交給徐小鳳，最後對方在唱片封套親筆提字「家謙哥哥，你的作品及歌曲很好聽，加油！」家謙稱是透過中間人聯絡，對於獲小鳳姐稱呼「家謙哥哥」，他表示感到有趣又古怪和榮幸。
家謙續指對小鳳姐是一位很有趣的前輩，看過她的電影作品也覺得對方很搞笑，認為「我哋私下應該傾到偈，唔會有generation gap。」他指小鳳姐收到專輯之後，她並寫下鼓勵字句再拍照給他看。他表示現時仍未與小鳳姐親自見面。問到這隻專輯的面世，他指「個project係臨時彈出嚟」，入面的歌曲都是由他親自挑選，最難唱的是《親情》。他說：「始終羅文嘅唱法好唔同，要唱到同與不同但大家會接受，係好難嘅事。」
Jeffrey 在慈善演唱會首唱新歌《已出之物》，獲家謙送上一對「小禮襪」，更用「襪」大玩食字，指「襪」輕情意重。談到Jeffrey邀請到歸綽嶢（Nancy）擔任MV主角，他表示拍得很開心，他亦為對方的MV擔任男主角。對於被形容是最高顏值的MV，Jeffrey笑言他們的顏值令首歌昇華。在旁的家謙爆Jeffrey出歌前不停問他意見，而Jeffrey隨即表示新歌上架之後，有再問家謙意見，家謙稱感覺像為他check聲一樣，稍後會把帳單寄給他。
同場的Tyson Yoshi未有接受訪問，家謙表示未有在後台見到他。提到他為對方寫了一半的歌何時完成，家謙說：「佢有追我進度，但我只係想留個空間等佢完成，我唔想成隻歌包辦晒，將我陣徐但擺喺佢身上，我叫佢用佢嘅方法做歌，唔想做咗隻林家謙嘅歌出嚟。我將個主要中心交咗俾佢，我覺得已經交咗課，但佢可能覺得唔係。」