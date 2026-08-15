日落下的彩虹專訪｜邱士縉張錦程師徒默契如真父子 Stanley接招玩即興：後期唔係好背劇本(有片)

彩虹邨實景拍攝的ViuTV劇集《日落下的彩虹》，以鏡頭紀錄面臨拆建的彩虹邨面貌，透過老中青三代演員，細膩訴說香港公屋的家庭故事。劇集開播以來，每個單元都成為網上熱話，其中MIRROR成員邱士縉(Stanley)與戲劇老師張錦程演的父子故事，60歲的張錦程演懷著愧疚的失智症長者，舉手投足都是戲；Stanley亦演繹由無法原諒到成為照顧者的矛盾掙扎，層次分明。兩師徒微妙互動，演活無仇不成父子的恩怨，原來秘訣在即興互動，Stanley自爆：「後期我唔係好背劇本，因為錦程老師有好多即興。我寧願接佢嘅嘢，但應該係大家建立咗信心先可做到。」

李大鈞(張錦程飾)與李子柏(邱士縉飾)的父子故事，由朱鳯嫻編劇，她曾將自身照顧失明父母的經歷改編成電影《一路瞳行》。兩集劇情交代父子恩怨的緣起，父親為了阻兒子走自己的舊路去劈友，在樓梯爭執被推落樓，因而跛腳一拐拐走路，兒子則被父親控告傷人，在監獄飽受虐打，從此父子不相往來，直至子柏在斌叔(潘燦良飾)的理髮店打工，才被告知父親患失智症，展開照顧與被照顧者的拉扯，兩場「真假」回家鄉探親的「和解」，虐心又溫馨，令觀眾又喊又笑。

繼《COURT！》後再次師徒上陣，由法庭轉場屋邨，兩人有不少吵架戲，Stanley形容是典型上一代父親，沒人教怎樣做父母，「唔識表達自己，唔知點對佢好，俾口就鬧咗先，但行動都係關心個仔，阿仔覺得你咁對我，我都係咁對佢。」張錦程笑言：「打到佢死！成日都jam點鬧交，問佢想我鬧幾耐先？勞勞嘈嘈，成日驚嘈到街坊。」兩人在劇中的互動，儼如真父子，Stanley笑言，後期順著錦程老師的方式玩即興。問到這算是被老師考牌嗎？Stanley答道，「佢原意係想件事好，希望好玩一點，因為有時對白偏硬，諗下用咩方式呈現會好啲。反而我要背實對白，死都要拉返去嗰句，仲唔自然，我寧願接佢嘅嘢，但應該係大家建立咗信心先可做到。」張錦程強調，最重要是令角色似番個人，「都係想語感貼地啲，近番屋邨講嘢。始終編劇唔同年代，大家保持溝通，一齊創作。」

問到跟錦程老師合作，可會感壓力？Stanley笑言師父向來好chill，「佢向來教我乜都做咗先，最忌係跟佢嗰套。」他日前與導演劉偉恒和張錦程開live時，他直言，「錦程老師好清楚我弊病，太想做得啱同做得好，所以唔夠鬆。其實無咩好定唔好，只係當刻選擇。」戲劇從來不只一種方式，錦程老師向來都只會提供思考方向，沒有絕對的錯與對，今次與師父對戲最大得著是放鬆自己，別被對白框死或太多設計，學習即興接應，「free flow得嚟又唔係好free flow，不過佢成日同我講，出去拍戲就要背好台詞。」張錦程最緊要是事前有時間排戲和調整，他補充，「有時我講嘢好直接，講嘢會得罪人，或產生好多誤會，所以叫佢唔好學我。佢有少少似後生嘅我，諗嘢唔出聲時，成日俾人話氣場大。」

Stanley早前拍的幾套劇集《IT狗2.0》、《COURT！》和《日落下的彩虹》陸續播出，獲讚不斷有大進步，他謙說，「你問我一定唔滿意，相信好多演員都係咁。」張錦程猛力點頭，問他到徒弟的演技的評價時，向來幽默反默，「開心見到有進步，無人讚你咩？你謙虛啫！」對於經常被稱為「邱視帝」，Stanley一臉尷尬，「仲有好多嘢要進步！」張錦程卻鬼馬追問，「邱視帝、邱影帝、邱劇帝，姓『邱』喺屋邨嚟講，好多花名……」Stanley點頭自爆，「係啊，讀小學時叫『柯士縉』Oxygen氧氣。」老師即時爆笑。

說到底，最重要是分辨具建設性的意見，鞭策進步。隨著累積經驗，Stanley漸懂得分析求教，多了自信，少了自我質疑，Stanley舉例說，早前《COURT！》的網評，有讚有彈，「我都有同佢傾，想知道有乜問題引致佢哋咁樣睇，可能同佢哋睇開嘅品味，或者係我做得唔夠好。」他自言已算幸運，在ViuTV有較多實習機會，「我覺得新一輩演員，有時好驚做得唔好，因為無下次，資源不多。現在我學習唔理好唔好，當刻盡力去做，其實演員只係好細parts(小零件)，我做得好都未必剪落好，可能啱啱out focus，或者導演宏觀睇，可能覺得太多，既然控制唔到，就唔好諗太多。」他舉例很多天才演員如張柏芝或舒淇，就是最純粹的率性演出。

身經百戰的張錦程語重心長，「唔好成日驚錯，只係一念，反正驚都無補於事，不如諗下點運用呢種驚。」他一臉豪氣地表示，「佢哋鬧就由佢，我哋支持言論自由，佢有佢言論自由，但唔好理，慢慢會知道自己好定唔定，最緊要最好自己。」Stanley笑著點頭，「但都係會睇。」錦程老師為免自我陶醉於讚美聲音，他坦言會先睇負評，「fans讚就唔睇，佢哋話我靚仔，鍾意我先覺得我靚仔，全世界九成都唔覺得我靚仔，佢哋愛你先放大嚟睇，先讚你做得好，自己要知。」錦程老師搶白道：「你謙啫，我成日等呢啲comment！」Stanley抵死回應，「你sell才華嘛！」語畢，齊齊仰天大笑。