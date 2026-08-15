日落下的彩虹專訪｜張錦程梯間吹水爆「性教育」金句 邱士縉失戀等天光求復合(有片)

彩虹邨實景拍攝的ViuTV劇集《日落下的彩虹》，以鏡頭紀錄面臨拆建的彩虹邨面貌，透過老中青三代演員，細膩訴說香港公屋的家庭故事。MIRROR成員邱士縉(Stanley)與戲劇老師張錦程演的父子故事，從反目到和解，觸動不少觀眾淚腺。60歲的張錦程失智症長者，渾身是戲，原來他在拍攝期間曾被屋邨保安誤會是真失智街坊，演痴心情長劍的Stanley，分享與初戀女友公園兜圈拖手的浪漫時刻，不過最終分手，更要邱媽媽通宵搵仔。

為演活街坊感，Stanley和錦程老師特地在屋邨實地考察，嘆早茶、逛公園與街坊閒聊，親身體會彩虹邨的獨特氣息情懷，Stanley感覺神奇，「彩虹邨外面好嘈吵，經常塞車，但你入到社區會覺得莫名嘅平靜，真係好安靜，甚至會聽到雀仔聲，好似繁忙地方中間的一個綠洲。」安靜綠洲，最響亮是人聲，張錦程笑指，「佢哋講嘢嘅聲音有一種莫名嘅響亮，但佢哋又習以為常！」最明顯是拍嗌交戲，試過有街坊誤以為鄰居吵大鑊。實地拍攝難免打擾街坊，他大讚街坊親切合作，難得是沒有投訴，「我哋都拍得幾誇張，搞到成條走廊都係煙。彩虹邨係兩幢樓連埋一齊，每條走廊好多戶，我覺得幾誇張嘅，但佢哋都冇投訴，有時行過仲會驚阻住我哋拍攝。」

化身街坊，發生不少趣事，Stanley偶爾會到附近茶餐廳食早餐，搭枱吹水，問到可有被認出，他半說笑道，「有時會認得，有少少尷尬，我仲請咗佢食早餐，因為咁都認得出，幾十蚊無計。」錦程老師就試過被以為是真街坊，「有幾次換晒衫(戲服)，又未到我，周圍流連下。有啲師奶認得我，（師奶聲）：『咦？搬咗過嚟呀？』」我話：『係呀，屋企裝修，咪搬過嚟先囉！』」另一次他企定定呆想，有屋保安問，「呢度乜乜樓呀，又唔記得咗呀？」原來以為他真是迷路的失智症長者，可見戲劇老師張錦程果然角色上身。

張錦程和Stanley同是屋邨仔出身，重回似曾相熟的走廊、樓梯、球場和公園，勾起讀書年代的回憶。讀小學時的張錦程，因母親不准落街踢波，經常與同學逗留梯間聊天，記得小六聽過性教育講座，「大概過咗一星期後，同學講咗句名言，就係『父母生我非因我，先有快樂才有我』，跟住我問：『係咪我哋睇鹹書嗰種快樂？』」Stanley驚嘆好文藝，張錦程更奉為「人生經典的金句」。兩個人細鬼大的小學生，不止妙問妙答爆金句，更會二創改歌創自娛，又會在公園玩配音遊戲，「有時喺公園見到好多街坊，有老有嫩，我哋就幫佢哋配音，好好笑㗎！」兒時的梯間吹水，或多或少孕育今日充滿創意的張錦程。

大表小時好動，愛在走廊踢波，他住Y型公屋，「踢到人哋啲神主牌卽刻走，次次都係佢（某戶），因爲走廊第一個單位就係佢（大笑）。」他也會到球場打波，每到黃昏，邱媽媽就會從17樓向球場的邱小朋友叫道：「食飯喇！」他笑：「眞係聽到㗎！屋邨好應聲！(17樓喎！)係呀！好勁！」後來經兒子多番抗議，邱媽媽「順聽」意見，改為在樓下閘口大叫「食飯喇！」，一樣達致全邨聽見的效果，

劇中的李子柏(邱士縉飾)遇上女神李家欣(吳海昕飾)，雖未能開花結果，但圓滿了彼此的遺憾。現實中的Stanley初戀發生於成長的屋邨，他更自爆首次拖手仔的戰兢與害羞，「我喺學校外面公園，同佢走咗好多個圈，我眼中差唔多成個鐘，好想拖佢，手背不斷碰下碰下，嗰種心癢癢嘅感覺，你愈大就愈沒有。」最終兜了無數圈，成功拖了第一個女友。張錦程望著Stanley，不禁取笑：「你睇佢個樣幾可愛！」不過，兩人分手收場，Stanley憶述，「我喺佢屋企樓下等，情緒勒索前女友，飢寒交迫，成尸走入便利店取暖，因為好凍，但又無錢買嘢食，覺得自己好慘。」最終，大表等到天光也不獲女友現身，反而等到邱媽媽送暖，「我冇返屋企，朝早媽媽來搵我，佢估到我去咗邊，可能媽媽就有這預感。」