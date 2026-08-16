單文柔首認離巢無綫 花兩年創護膚品牌重拾自我

曾參選港姐的單文柔（Phoebe)，與陳展鵬結婚育有女兒「小豬比」後，生活重心一度放在家庭，幕前工作不多。近日，她亮相陳敏之主持的網上節目《Chi Chat》時，首度確認已離開效力近十年的無綫，回復自由身，並宣布踩入商界，推出籌備兩年多的個人護膚品牌。她希望藉創業尋回自我，也為女兒示範何謂堅持。

視挫折為身教 單文柔透露品牌前後花了兩年多籌備，由物色外國原料、包裝設計到產品定位均親自參與，求學時的美術底子亦大派用場。而在創業路上她屢遇阻滯，但就認為這些失敗經歷正是向女兒最好的身教：「做每件事都需要付好大努力，即使失敗都唔好放棄。」她憶述起初為女兒製作手工皂及濕疹膏作送給同學的小禮物，後來慢慢萌生創立自家品牌的念頭：「好想做一個品牌，代表住我哋屋企，代表有小豬比，有展鵬，有我哋，一個好有愛嘅屋企，但係件事點包裝呢？ 呢粒小種子埋藏喺我心裡面好耐。」