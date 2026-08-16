日落下彩虹｜夏雨自封「眾人爸爸樣」 陳欣妍爆黃奕晨同老竇有對手戲勁緊張

提到之前幾個單元播出都反應不錯，夏雨表示他們的單元更無壓力，「前面實在太好，個個都已經追開，所以都一定會追落去，睇完鬧定讚未知，一定都會有人睇！我自己都有睇，係幾好睇嘅！如果我作為觀眾都會追落去睇。」他大讚唐詩詠的單元不錯，笑謂自己都會諗如果自己是潘燦良的角色會如何。他說：「都好頭痛喎！呢啲角色我未做過，男人出軌女人易原諒，但女人出軌男人就難啲，都幾頭痛！」

夏雨隨即問陳欣妍意見，她笑言最好不要出軌，夏雨仔黃奕晨說：「如果大家夠愛咪原諒，我哋套戲講重建、修復，咁都要有裂痕先至有得修復，我覺得有啲嘢係可以原諒嘅句號，如果佢真係鍾意另外一個嘅話就走啦，仲講咁多咩！」