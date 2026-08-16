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娛樂
出版：2026-Aug-16 12:15
更新：2026-Aug-16 12:15

日落下彩虹｜夏雨自封「眾人爸爸樣」 陳欣妍爆黃奕晨同老竇有對手戲勁緊張

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夏雨、郭鋒、黃奕晨、陳欣妍出席《日落下彩虹》飯局，戲中夏雨與陳欣妍演父女，郭鋒則與黃奕晨演父子。(娛樂組攝)

夏雨、郭鋒、黃奕晨、陳欣妍出席《日落下彩虹》飯局，他們所屬的單元剛開始播出，戲中夏雨與陳欣妍演父女，郭鋒則與黃奕晨演父子。

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提到之前幾個單元播出都反應不錯，夏雨表示他們的單元更無壓力，「前面實在太好，個個都已經追開，所以都一定會追落去，睇完鬧定讚未知，一定都會有人睇！我自己都有睇，係幾好睇嘅！如果我作為觀眾都會追落去睇。」他大讚唐詩詠的單元不錯，笑謂自己都會諗如果自己是潘燦良的角色會如何。他說：「都好頭痛喎！呢啲角色我未做過，男人出軌女人易原諒，但女人出軌男人就難啲，都幾頭痛！」

夏雨隨即問陳欣妍意見，她笑言最好不要出軌，夏雨仔黃奕晨說：「如果大家夠愛咪原諒，我哋套戲講重建、修復，咁都要有裂痕先至有得修復，我覺得有啲嘢係可以原諒嘅句號，如果佢真係鍾意另外一個嘅話就走啦，仲講咁多咩！」

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郭鋒表示亦有追看劇集，而他的單元將描述他與夏雨的情誼。夏雨指劇情很寫實，這套戲的故事很貼地，身邊仲有類似的事件發生。問到他看到爭産的橋段，會否想起《溏心風暴》，他說：「咁唔同，睇下喺邊個位置，其實爭幾億、十幾億、爭屋都有得爭，係人性。」

陳欣妍指黃奕晨對住夏雨演戲好緊張，「佢平時好多嘢講，但拍嘅第一日就靜哂」她又指夏雨很像自己的爸爸，夏雨聽罷即稱自己是「眾人爸爸樣」。黃奕晨指去到拍戲第六日已經不太緊張，更大爆老竇好有戲癮。

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