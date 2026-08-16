張景淳「狼人殺論」惹揣測稱殺錯良民 與林淑敏開心唱K證友好關係

TVB長壽處境劇《愛‧回家之開心速遞》終於大結局，雖然劇集已告落幕，但有關演員之間的恩怨卻愈揭愈多，因滕麗名與「大小姐」林淑敏接連在公開場合面阻阻，令兩人不和說法甚囂塵上。就連早前退出劇組的前拍檔「細龍生」鄭世豪，日前也公開大爆有人「不停扮好人、包裝自己」，鄭世豪雖未有指名道姓，但他跟林淑敏早有牙齒印，其帖文中所提到的「假到癡線」演員都可謂呼之欲出。

是非正鬧得熱烘烘之際，張景淳突然在Threads一篇關於「職場霸凌」的文章下留言，直指險惡的工作環境如同置身「狼人殺」遊戲之中，更寫「而真正厲害的狼，真的是到最後一個村民都死了，到剩下最後三人都仍然是小圈裡身在最局外人的位置，至終都不會有人發現他。這才是至高境界的狼。其發言一出，即有網民揣測張景淳所指的狼疑似是映射《愛‧回家之開心速遞》同劇演員，「大小姐」林淑敏，「Terry」，李偉健以、「高栢菲」湯盈盈均被網民列為嫌疑人物。