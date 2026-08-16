張景淳「狼人殺論」惹揣測稱殺錯良民 與林淑敏開心唱K證友好關係

TVB長壽處境劇《愛‧回家之開心速遞》終於大結局，雖然劇集已告落幕，但有關演員之間的恩怨卻愈揭愈多，因滕麗名與「大小姐」林淑敏接連在公開場合面阻阻，令兩人不和說法甚囂塵上。就連早前退出劇組的前拍檔「細龍生」鄭世豪，日前也公開大爆有人「不停扮好人、包裝自己」，鄭世豪雖未有指名道姓，但他跟林淑敏早有牙齒印，其帖文中所提到的「假到癡線」演員都可謂呼之欲出。
是非正鬧得熱烘烘之際，張景淳突然在Threads一篇關於「職場霸凌」的文章下留言，直指險惡的工作環境如同置身「狼人殺」遊戲之中，更寫「而真正厲害的狼，真的是到最後一個村民都死了，到剩下最後三人都仍然是小圈裡身在最局外人的位置，至終都不會有人發現他。這才是至高境界的狼。其發言一出，即有網民揣測張景淳所指的狼疑似是映射《愛‧回家之開心速遞》同劇演員，「大小姐」林淑敏，「Terry」，李偉健以、「高栢菲」湯盈盈均被網民列為嫌疑人物。
報道出街後，張景淳在am730的帖文下躁爆寫：「又胡亂解讀啲咩？騎劫我第二度完全唔拉家地方嘅留言，借嚟幫各自自己想隊嘅人做咩？咁樣胡亂解讀就真係周圍殺錯良民喇。」之後隨即在自己Threads帳號發文：「其實真係唔使解釋太多，呢個係大前晚發生。本身大家打算剪好啲先出。依家出住少少先。新聞裡面講嘅，全部都係我好朋友，而佢哋互相都係～本身我覆個脆原po下面得嗰3、4嗰人亂猜測，既唔係我所想亦唔關新聞事。亦不達至網民議論紛紛嘅地步。不覺得需要del po免誤會。但攞嚟發酵就令大家都感覺有啲無辜。我唔想有人亂估當自己聰明就套你想嘅說話套喺我哋身上。唔想我自己或我心認為嘅好同事受委屈。」同時，他上載自己與林淑敏在飯局上合唱經典K歌《會過去的》之影片，而林淑敏也有公開影片，並表示：「sorry，唔識唱婉婉呢首歌，記得下次玩狼人殺帶埋我。」她亦不忘自抽稱未曾玩過狼人殺。