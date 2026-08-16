日落下的彩虹丨唐詩詠開心演出軌的女人 蘇文濤對潘燦良「離婚」無意見

唐詩詠、潘燦良、蘇文濤等出席《日落下彩虹》宣傳飯局，Day許軼因為要出席COLLAR活動而缺席。提到他們的單元非常有迴響，詩詠更為此開threads帳號，她指是監製建議，著她回應網民留言。
她表示很想知道大家的反應，畢竟媽媽出軌不是觀眾易接受的事，作為演員當然覺得這個角色很好，但仍需觀眾支持。潘燦良大贊劇本寫得很好，所以跳拍也也沒有問，所以鬧離婚那場戲便是一開始拍攝，「順着嚟拍當然效果會好啲，嗰陣時都係靠估。」
詩詠表示自己看完個故事都眼濕濕的，蘇文濤指劇中父母離婚是遲早的事，並讓他明白不要出軌。對於他的角色比較輕鬆搞笑，又經常爆金，他指是劇本已經寫好。由於他曾演殺人犯，令網民笑稱擔心Day安全，他表示已經金盤洗手。唐詩詠更大讚蘇文濤是很聰明的演員。
問到潘燦良與張錦濤的演技大對決，他表示二人本身很相熟，只是觀眾因為他們的背景會有這樣的相法。唐詩詠獲讚跳出TVB框架，她說：「從來冇遇過一個咁嘅角色，都係本着挑戰自己嘅心態，反應係比預期之中好。（如果下次再演媽媽得唔得？）OK啊！」
提到無綫近期大膽運用AI技術，甚至背景出現「翻版唐詩詠」一事，她表示有留意到，連自己都覺似，笑言也想問監製是否可以有騷錢。她表示作為演員比較鍾意實景，因為容易可以投射一些情感。