日落下的彩虹｜Stanley為當年吳海昕泳池邊訴心事解畫 張錦程爆父子戲原版係王子復仇記

ViuTV 熱播劇集《日落下的彩虹》台前幕後，包括劉偉恒(Benny)、編劇朱鳳嫻、張錦程、邱士縉(Stanley)、周家怡、吳浣儀、強尼、510吳伊琳等，昨晚(15日)聚首一堂飯聚，Stanley和張錦程師徒合演的父子戲，不少觀眾睇到又喊又笑，其中一場父子回鄉的一場戲更是非常催淚，兩人大讚全靠編劇、導演和剪接等幕後團隊，獲Benny邀請特地寫父子戲份的朱鳳嫻表示，由於選角才寫劇本，從落筆開始已幻想著Stanley和錦程老師來寫。

張錦程指回鄉一場戲，最難是拿揑真與假之間，讓觀眾邊睇邊懷疑。問到最考牌的一場，兩人笑言尚未播出，Benny則預告密切留意大結局。談到張錦程扮失症長者，形神俱備，Stanley就大爆師父平時都不修邊幅，張錦程笑言只是將平日的打扮微調兼放大。提到其中一場戲「穿崩」，被白滑雙手出賣，他笑言，「其實同導演美術傾過，每場都戴只露手指的手襪，無辦法，我對手太滑……」Stanley突爆出一句：「如果係Sofiee講就好！」錦程老師即警告：「你小心啲，就嚟……(結婚)。」估不到有一場戲忘了戴手襪，就被眼利網民揭穿。」Benny就補充，張錦程在劇本清楚註明是第幾期的失智症，非常專業。

直認曾經好迷惘 至於Stanley與吳海昕(Sofiee)的感情線，Stanley自言睇到眼濕濕，「最深刻係家欣多謝子柏，因為子柏成世人都好渴望有人讚佢，佢就喺嗰場講咗，情緒就自動出嚟，都無話喊唔喊，就算同燦哥嘅一場，都冇話要喊，但劇本寫得好。」談到Sofiee爆出一段兩人拍《I SWIM》的泳池邊對話，Stanley透露「想搵到屬於自己嘅特質、想搵到可以被認同嘅燦爛光芒」，他解釋，「因為早年迷惘少少，始終我係偶像團隊嘅身份，俾人偶像或歌手嘅印象，導演監製未必覺得我係演員類別，要儲好多作品先慢慢可以走進導演監製眼中，可以多啲機會。好感恩呢兩三年，大家慢慢俾機會Stanley試吓。」