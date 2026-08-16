Gimme LiVe | 冼靖峰回歸 率SURFIVE勁歌熱舞炸爆全場

SURFIVE在音樂會中勁歌熱舞，跳唱出道作《POPSTAR》，以及獻唱在之前《亞洲超聲團》的名曲《初戀》，笑言是集體回憶，覺得很感動。成員冼靖峰（Archie）已是第三年參與該音樂節，他說：「之前兩次都有琴手伴奏，與團隊並不一樣。每次與粉絲距離很近，感覺像在他們旁唱歌，很喜歡。」早前他與fans在一間天台cafe聚會，當天是36℃，為有史以來最熱的一天，連演唱的儀器都壞了，笑言驚中暑，幸好最後順利完成。

Mira Place Gimme LiVe音樂節再度回歸！今年音樂節帶來4個不同的沉浸式情感共鳴之旅，包括「Love in Me戀愛」、「Youth in Me青春．熱血」、「Memories．Pain in Me回憶．痛」及「Dreams in Me追夢」。昨日（15日）第二場音樂會，由新晉男團SURFIVE、聲秀唱將柯雨霏（Ophelia）和胡子貝、Teddy Fan，以及黃詠霖（Egg Wong）等獻唱。

余宗遙被指最嘈最麻煩

問五位成員有否因選歌而有爭執。他們笑說：「從來沒有爭執。只有余宗遙最嘈最麻煩，中氣十足，聽到他唱歌便知道。」不過他們承認各有想法，幸好大家坦誠提出意見，所以很容易便融合到。

成員黃星綽有份演出首部港產BL網劇《煙灰》，剛剛出席完首映禮。他笑謂自己沒有愛情線，亦沒有親熱戲，他說：「我見其他人拍親熱戲，都覺得有點尷尬。我自己不太抗拒的，有機會都想嘗試。」