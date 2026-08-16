日落下的彩虹｜阿Gi演綠茶女友開心被鬧 葛綽瑤自爆臨場向范麒智飛鉸剪

劉偉恆執導的ViuTV話題劇《日落下的彩虹》贏盡口碑，除了一班好戲之人及老戲骨助陣外，年輕演員樊沛珈（阿Gi），葛綽瑤（Yoyo）、范麒智（Kenji）的劇中表現也十分亮眼。 阿Gi、Yoyo、Kenji昨晚（15日）到尖沙咀出席《日落下的彩虹》飯局，阿Gi在劇中飾演ERROR成員梁業（肥仔）的綠茶女友，其演出完全發揮出港女特質，她表示：「我啱啱先同Kenji傾緊，好開心咁多人留意呢套劇，我哋就算俾人鬧都好開心，未試過咁開心俾人鬧！」有網民留言指她的角色好討厭，直頭睇到好想打阿Gi，但知道她本身性格跟角色有很大出入，阿Gi笑指都值得開心，因為大家也辨別出真實與角色的分別。

阿Gi與周家怡有一場在茶餐廳針鋒相對的戲份，播出後引起討論，阿Gi指當初收到劇本已跟肥仔談過應該以那個vibe去演繹，當埋位拍攝，家怡發揮出精湛演技，過程亦很順利，今次合作亦獲益良多，並稱：「可以同家怡對戲，我其實真係好開心，可以同家怡一齊做嗰場戲，好帶動到成件事，前輩果然是前輩！」阿Gi亦有睇對方主持的網上節目《恨駕女團》 ，大讚家怡駕車時很有型。 至於Kenji今次扮演渣男，他表示幸好沒有收到刀片恐嚇，只是在網上被人鬧爆，有人留言說給他刀片，但其實都是一些emoji圖案。葛綽瑤談到有一場跟Kenji的衝突戲，她笑言：「其實我睇返呢，覺得唔夠大力！我哋都有就角度嘅。」Yoyo續說：「其實我哋嗰吓戲未完嘅，我入到去幫手掉亂啲嘢，嗰陣一拎起個筆筒，發現入面有把鉸剪，當時未cut喎，好彩我即刻反應過來，最後掉咗落地下，都叫有少少理性嘅！」Yoyo笑指如果真的發生擔心自己要坐監。