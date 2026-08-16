Gimme LiVe | 柯雨霏帶新女團赴韓國特訓 猶如入summer camp

Mira Place Gimme LiVe音樂節再度回歸！昨日（15日）第二場音樂會，由聲秀唱將柯雨霏（Ophelia）和胡子貝、Teddy Fan，以及黃詠霖（Egg Wong）、新晉男團SURFIVE等獻唱。
首登音樂節攞經驗
胡子貝和柯雨霏都是首度為Gimme LiVe演唱，他們讚與fans近距離接觸，是一次很好的經驗。柯雨霏唱出派台歌《直覺型美學》，一改甜美形象，演繹這首另類搖滾風格的曲目，讓人眼前一亮！早前她去韓國與一隊新女團訓練，擔任大姐姐兼主持人角色，度過開心的七日。她說：「我們一齊玩，會關心她們的情緒，她們年紀小，亦是很艱苦的訓練。很久未試過一連七日大家待在一起，由朝到晚。像回到學生年代的summer camp。大家很快變得感情好好。」她笑言自己都需要訓練，所以經常在旁偷師。
胡子貝自認廣東話欠進步
胡子貝演繹《情完節》等歌曲，唱出青春傷感的愛情故事。他正忙於準備第二首新歌，跟之前的慘情風格有點不同。提到他的廣東話好像未有進步，在旁的柯雨霏都表示同意。他稱一直跟香港朋友練習廣東話，但可能到達一個樽頸位。他說：「學習任何事都會還到困難，相信再練習一定會過到。（認識香港女朋友？）再說吧﹗」
黃詠霖Teddy Fan落力表演
黃詠霖唱出個人單曲《Missing Call》，以可愛活潑的聲線表達出青春少女期待戀愛的情懷；Teddy Fan擅長搖滾音樂，今次演繹四首親自作曲的作品，背上電結他自彈自唱，把現場的熾熱氣氛推到最高點！