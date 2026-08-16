Gimme LiVe | 柯雨霏帶新女團赴韓國特訓 猶如入summer camp

Mira Place Gimme LiVe音樂節再度回歸！昨日（15日）第二場音樂會，由聲秀唱將柯雨霏（Ophelia）和胡子貝、Teddy Fan，以及黃詠霖（Egg Wong）、新晉男團SURFIVE等獻唱。

首登音樂節攞經驗

胡子貝和柯雨霏都是首度為Gimme LiVe演唱，他們讚與fans近距離接觸，是一次很好的經驗。柯雨霏唱出派台歌《直覺型美學》，一改甜美形象，演繹這首另類搖滾風格的曲目，讓人眼前一亮！早前她去韓國與一隊新女團訓練，擔任大姐姐兼主持人角色，度過開心的七日。她說：「我們一齊玩，會關心她們的情緒，她們年紀小，亦是很艱苦的訓練。很久未試過一連七日大家待在一起，由朝到晚。像回到學生年代的summer camp。大家很快變得感情好好。」她笑言自己都需要訓練，所以經常在旁偷師。