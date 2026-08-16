肥仔@ERROR團隊低潮被阿Dee點醒 新歌咆哮認錯MV獲楊天宇飆淚力撐

ERROR成員肥仔（梁業）推出全新個人單曲《錯》，首度挑戰搖滾Band Sound 曲風，更參與創作參與曲、詞創作環節，期望大眾除了注意其舞蹈實力，亦能看到他在音樂創作上的用心與突破。肥仔更透露 今年下半年將會專注音樂發展，計劃再推出一首 Solo 歌曲，並籌備開設個人 Channel 進行 Live 演唱，「主要想唱下 Live 同大家傾下偈。自己唱 Live 嘅機會未必真係咁多，所以想自己衍生一個平台出嚟，多做音樂相關嘅嘗試。只要有人鍾意聽，過嚟傾下水玩下我都好開心。」

首參與曲詞監

《錯》由肥仔與Will、Jaime Cheung共同作曲，T-Rexx與肥仔聯手填詞，並由肥仔及Will共同擔綱監製，希望呈現一個全新的音樂形象。為配合歌曲主題，肥仔特意在歌曲中間加入沉靜的Bridge位，希望聽眾聽歌時能沉澱情緒，進入自己的意識海去思考何謂「錯」，以及如何拿捏與身邊人的關係。

阿Dee一語點醒

談及新歌《錯》的創作概念，肥仔表示靈感源自ERROR曾經歷的一段低迷時期。當時團隊面對不少挑戰與失誤，啟發他思考「人如何面對錯誤」。肥仔坦言自己性格固執，最初未必意識到問題所在，多得隊友阿 Dee(何啟華)親自點醒，說：「我今次首歌歌名叫做《錯》，人成日都會犯錯，但往往俾人鬧嘅時候大家都會垂頭喪氣。我覺得人應該勇於承認錯誤，今次我用咆哮式嘅方式認錯，想用一個豪爽嘅態度去面對。因為我哋 ERROR 其實都係『錯』嘅一種，歌詞入面『錯就是我、錯我亦犯過、錯就在我、我就是錯』，呢四句係我自己諗出嚟，好代表到我。」