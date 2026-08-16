肥仔@ERROR團隊低潮被阿Dee點醒 新歌咆哮認錯MV獲楊天宇飆淚力撐

ERROR成員肥仔（梁業）推出全新個人單曲《錯》，首度挑戰搖滾Band Sound 曲風，更參與創作參與曲、詞創作環節，期望大眾除了注意其舞蹈實力，亦能看到他在音樂創作上的用心與突破。肥仔更透露 今年下半年將會專注音樂發展，計劃再推出一首 Solo 歌曲，並籌備開設個人 Channel 進行 Live 演唱，「主要想唱下 Live 同大家傾下偈。自己唱 Live 嘅機會未必真係咁多，所以想自己衍生一個平台出嚟，多做音樂相關嘅嘗試。只要有人鍾意聽，過嚟傾下水玩下我都好開心。」
首參與曲詞監
《錯》由肥仔與Will、Jaime Cheung共同作曲，T-Rexx與肥仔聯手填詞，並由肥仔及Will共同擔綱監製，希望呈現一個全新的音樂形象。為配合歌曲主題，肥仔特意在歌曲中間加入沉靜的Bridge位，希望聽眾聽歌時能沉澱情緒，進入自己的意識海去思考何謂「錯」，以及如何拿捏與身邊人的關係。
阿Dee一語點醒
談及新歌《錯》的創作概念，肥仔表示靈感源自ERROR曾經歷的一段低迷時期。當時團隊面對不少挑戰與失誤，啟發他思考「人如何面對錯誤」。肥仔坦言自己性格固執，最初未必意識到問題所在，多得隊友阿 Dee(何啟華)親自點醒，說：「我今次首歌歌名叫做《錯》，人成日都會犯錯，但往往俾人鬧嘅時候大家都會垂頭喪氣。我覺得人應該勇於承認錯誤，今次我用咆哮式嘅方式認錯，想用一個豪爽嘅態度去面對。因為我哋 ERROR 其實都係『錯』嘅一種，歌詞入面『錯就是我、錯我亦犯過、錯就在我、我就是錯』，呢四句係我自己諗出嚟，好代表到我。」
自認固執
肥仔分享道，人往往最難承認錯誤，但只要願意放低姿態，聽取身邊人的意見，才能有所進步：「按星座講我算係死牛一邊頸，好固執，最初自己犯錯係唔會覺嘅。後尾係阿Dee親口同我分析，我先意識到自己真係有錯、有做得唔啱嘅位置。」肥仔人要進步，就要勇於接受自己的不完美。願意放低姿態同人相處，其實好多事情都會順暢好多。
談善言驚喜客串
拍攝 MV 當日，肥仔找來一班好友幫手。故事講述肥仔在台上演出時，整個過程不停出現意外與犯錯，令不少觀眾不滿離開，但一班忠實歌迷極力挽留，最終肥仔憑著堅持做出精彩演出。拍攝現場更出現不少驚喜。肥仔本來只私下邀請了兩三位好友，沒想到導演暗中召集了Pickleball 的好友前來力撐，包括談善言、楊天宇（Angus）、黃浚銘（波仔）、黃溢濠、葛綽瑤（Yoyo）、周芷慧（阿提）及李煥林等。肥仔感嘆道：「今日最驚喜係 Angus，佢喺角色上面發揮得淋漓盡致，演技簡直大爆發！波仔個角色亦好適合佢，拍嘅時候我笑到飆眼水。大家咁力撐，我真係無以回報，基本上請食飯係基本啦，我帶佢哋去食嘅一定唔會差！」