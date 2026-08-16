曾傲棐延期9個月終圓夢開個唱 自爆疫情低潮頭髮長到落膊頭

曾傲棐(Arvin)首個個人演唱會《曾傲棐 Arvin T. 《Lunatique》演唱會》，在延期9個月後，昨晚(15日)假旺角麥花臣場館順利舉行。Arvin 於encore環節，換上一件7年前中學時期寫滿同學祝福字句的校服白襯衫上台，唱出《森林》並道：「點解會揀《森林》？因為中學時夾 Band 能力所限，五年來來去去都係夾《森林》。我中學同學今晚喺度，仲有我音樂老師容 Sir 今晚都喺度。你記唔記得 10 年前 7 月 14 日就係喺麥花臣呢度比賽？冇你，我唔知自己會唔會唱歌。大家睇唔睇到，件衫呢度寫住『還我森林』、『開演唱會』——開緊！多謝我嘅中學同學喺七年前幫我做咗呢件演唱會嘅衫。」

「晚安莉莉」任現場樂隊 演唱會以「失眠的夜晚」為主題，帶領觀眾穿梭於內心的恐懼、期盼、夢魘與夢想之間，由大銀幕上一句「未來雖可怕 過去雖可惜 唯現在可握」揭開序幕，Arvin 隨即以《實物落差協會》及《第三人稱》打頭陣。整晚歌曲編排極具心思，除了演唱多首個人作品如《頭號粉絲》、《單一視覺》及新歌《愛與(不)被愛》外，Arvin 亦彈唱了多首深刻影響他音樂成長的經典歌曲，包括陳奕迅的《月球上的人》、《裙下之臣》、《不如不見》，以及 Beyond 的《聲音》與《時日無多》等。此外，Arvin 特別找來樂隊「晚安莉莉」擔任現場樂隊，帶來極具爆發力的 Band Sound 演出，演繹黃貫中的《阿博二世》及《逃》，將現場氣氛一次又一次推向高潮。而在演唱《密友圈之謎》和《FM520》期間，Arvin 更走下舞台深入觀眾席與歌迷近距離互動，擺心、自拍及握手，引來全場尖叫歡呼。

哽咽憶愛貓 當 Arvin 演唱以愛貓命名的作品《蝦餃》時，因想起有朋友的愛貓離世，一度感觸低頭哽咽。事後他謂：「我坐喺梳化旁邊隻貓燈就好似貓咪嘅身影，想起有朋友隻貓剛走……今日狀態已經比尋日好，尋日彩排係完全唱唔到。自己最深嘅感受，唔係樣樣嘢都有第二次，所以要珍惜我哋身邊擁有嘅嘢，希望大家開心。」說罷他隨即唱出 Swing 的《那邊見》，提醒大家擁抱當下。 自認性格驚青 唱畢林憶蓮的《破曉》後，Arvin 再道出今次演唱會的概念，鼓勵大家放下雜念：「我好多嘢都驚，但驚嘅情緒最唔抵，因為當件事未發生你就驚，會驚一世。我成日諗自己到底驚咩呢？呢個 Show由開始延期到今日，個Rundown 基本無咩點變。《破曉》就係講經歷咗一日喺間房度，驚又好、後悔又好，日子總要過。做人最辛苦係同自己過唔去，所以破曉之時，將所有雜念鎖喺間房度就出門口，好似嚟緊最後呢首《太陽照常升起》。」