迪士尼粉絲大會 | MCU《變種特攻》核心角色新名單 莎蒂辛克Kit Connor演鳳凰女鐳射眼

當中以MCU《變種特攻》（X-Men）公布全新選角最受矚目。莎蒂辛克（Sadie Sink）、Kit Connor、Christopher Abbott、Samara Weaving、阿當戴華（Adam Driver）等演員齊集登場；《復仇者聯盟：末日降臨》（Avengers: Doomsday）公開全新預告，末日博士展現壓倒性實力；彼思（Pixar）趁成立40周年連環公布新作消息，《超能特攻隊3》（The Incredibles 3）、《玩轉極樂園2》（Coco 2）等續集相繼曝光。安妮夏菲維（Anne Hathaway）亦親身宣布《走佬俏公主3》（The Princess Diaries 3）正式製作。今屆D23可謂由電影、動畫到Disney+劇集全面報喜。

迪士尼年度大型粉絲盛事《D23: The Ultimate Disney Fan Event 2026》於香港時間昨日（15日），在美國加州舉行重點影視發布會。迪士尼、彼思動畫製作室、迪士尼動畫製作室、Marvel、星球大戰，及Disney+等旗下多個品牌輪番公布未來影視作品最新消息。

2028年5月上映

奇雲費治（Kevin Feige）公布首部MCU《變種特攻》（X-Men）將由曾執導《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）的Jake Schreier操刀，於2028年5月5日在美國上映。

奇雲費治介紹《變種特攻》新角登場。在《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider Man：Brand New Day）飾演反派的莎蒂辛克（Sadie Sink），將演出鳳凰女（Jean Grey）；憑《戀愛修課》（Heartstopper）彈出的Kit Connor飾演鐳射眼（Cyclops）；Christopher Abbott飾演年輕版X教授（Professor X）；《爆血新婚夜》（Ready or Not）女星莎瑪拉韋榮（Samara Weaving）飾演白皇后（Emma Frost）；憑《愛你致死不渝》（Obsessions）爆紅的Inde Navarrette將飾演羅剎（Rogue）；Maya Boyd飾演暴風女王（Storm）；至於阿當戴華（Adam Driver）則會飾演電影版從未登場的凶兆先生（Mister Sinister）。