胡鴻鈞佩服吳業坤夠膽結婚 上海開騷帶頭起哄叫坤哥除衫

吳業坤與胡鴻鈞（Hubert）繼美加巡演後，昨晚合體登陸上海Liverse音宇宙藝術中心，舉行《二分之一吳業坤×胡鴻鈞演唱會-上海站》。現場座無虛席，粉絲熱情淹沒全場。兩人在台上盡展多年默契，Hubert 見坤哥唱到滿頭大汗時，忍不住幫坤哥抹汗，還忽發奇想「整蠱」好兄弟，帶頭率領全場觀眾大喊叫坤哥「除衫騷肌」！面對突如其來的爆笑考驗，坤哥即時幽默回應：「我仲想再嚟呢度開騷㗎，唔想嚇親觀眾！」頓時逗得全場大笑。

完騷後二人受訪，談及合作契機，Hubert坦言單打獨鬥未必能走得更遠：「一個人可能走唔到太遠，兩個人加埋團隊，發揮『1+1大過2』嘅效果，可以去到意想不到嘅地方演出。」兩人特意收集歌迷意見編排歌單，帶來多首經典港劇OST引發全場共鳴。不過Hubert亦笑言，在上海有九成時間要講普通話，確保台上講得明白是極大挑戰，大讚聽得出坤哥好努力去講好普通話。

同為《超級巨聲》出道的兩人相識多年，講到互相欣賞之處，Hubert特別讚賞坤哥「擁抱婚姻與家庭的勇氣」，佩服對方敢於挑起家庭重擔；坤哥則笑指希望Hubert也盡快加入結婚行列，並誇獎Hubert一直以來「目標明確、做事果斷」，令人非常安心。