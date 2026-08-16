迪士尼粉絲大會 | 《復仇者5》最新預告曝光 末日博士輕鬆打低雷神

迪士尼年度大型粉絲盛事《D23: The Ultimate Disney Fan Event 2026》於香港時間昨日（15日），在美國加州舉行重點影視發布會。

Marvel Studio重頭作《復仇者聯盟：末日降臨》（Avengers: Doomsday）公開全新預告，並於今年12月18日上映。羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、基斯伊雲斯（Chris Evans）及希莉艾維（Hayley Atwell）則在D23大會現身舞台，並同步播出全新版預告。由隱形女俠講述末日博士（Doctor Doom）的過去開始，交代他與神奇四俠的關係。片中並出現牌王、磁力王、女黑豹等角色，最後雷神挑戰末日博士卻被輕鬆擊倒，末日博士更喚醒哨兵機械人大軍。