林盛斌大女18歲畢業去向揭盅 疑繼承爸爸衣鉢踩入娛樂圈

Faye在IG限時動態與網民大玩「你問我答」，當被問到升讀哪間大學時，她晒出香港演藝學院（ HKAPA ）的學生證照片，但就刻意遮住學生編號及課程名稱，只顯示院校名稱。其後有人追問她就讀學系，Faye大方承認將入讀戲劇學院基礎戲劇文憑課程(Diploma in Drama Foundations)，並透露期望明年可升讀音樂劇表演課程，似乎有意繼承父親的演藝事業，進軍娛樂圈。

強調身體自主

Faye 的性感打扮近年經常成為話題，談到家人會否限制她的衣着，Faye表示父母會因應場合建議，但不會強硬阻止：「有時候某啲場合會建議我著咩比較好，但係其實都唔會叫我唔好著。例如係陪佢哋見朋友咁，我自然就都跟返場合著啦。」她亦指爸爸Bob較多意見，但自己可以理解。對於外界不時批評她衣着與身材的批評，Faye直言不會理會：「我自己唔係好理，有時冇必要嘅comment咁解，始終係我自己買嘅衫，我自己嘅身體我有呢個權利呢個自由，我開心就好了。」