葉蒨文晒逾70歲媽媽凍齡靚樣 霸氣承諾：賺錢要趕上妳生日速度

現年33歲的葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）於戀愛真人騷《女神配對計劃》結緣，由幕前情侶發展成真實戀人後，二人人氣急升，更頻頻孖住以「情侶當」接Job ，賺到盆滿缽滿。昨日(16日)，葉蒨文在社交網大晒為媽媽慶生的照片，葉媽媽極凍齡靚樣成為網民焦點。

媽媽極凍齡

相中可見，70多歲的葉媽媽凍齡有術，完全不像已過古稀之年。葉媽媽留著一頭利落短髮，戴著眼鏡，皮膚白滑緊致，身穿米色上衣，手捧粉紅鮮花，氣質優雅；葉蒨文則穿著白色露肩裝，與媽媽頭貼頭親密合照，二人外貌猶如姊妹。

盡顯孝心

葉蒨文發文盡顯孝心，她寫道：「努力工作、認真賺錢最爽的一件事，不是給自己買了甚麼，而是媽媽生日時，可以豪氣地過一筆錢給她，在她睇中東西時可以大大聲說：『我買給妳！』，我要的就是那種，當朋友問她『這條手鏈好靚喎』的時候，她可以極度驕傲地回答：『係呀，我個女送俾我㗎！』」葉蒨文續霸氣承諾：「媽媽眨眼就70多了，我賺錢的速度，一定要繼續趕上妳生日的速度！努力的意義，就是成為妳最強大的後盾。希望妳健康、開心地繼續花我的錢！不用再擔心我了！」

