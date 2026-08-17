功夫女足｜周星馳親畫分鏡：無劇本時代已過 劉嘉玲大讚識揀人

由谷德昭主持的《爆谷一周》昨晚(16日)播出的一集，邀得周星馳聯同話題新作《功夫女足》的演員，包括飾演峨嵋派掌門的劉嘉玲、演盲人守門員「孖八」的蔡思貝編劇何穎璇（Miss Hunny）及林子聰，齊齊擔任嘉賓，分享創作構思及拍攝背後趣事。谷德昭指周星馳一向擅長描寫小人物成長如電影《少林足球》，今次《功夫女足》卻反其道而行，主角們一開場已武功高強，全片更以六場緊湊大賽貫穿故事。被問到是否依然邊拍邊構思？周星馳即澄清：「我哋好嚴謹！當年無劇本嘅時代已經過去，依家好認真，全部有晒Storyboard，仲要係我自己親手畫。」

編劇參考《Slam Dunk》 編劇Miss Hunny就透露團隊參考了經典動漫《Slam Dunk》，營造每場比賽都如決賽般赴死搏盡的熱血感。她更爆料周星馳開會時曾直接撕掉劇本前幾頁，表示：「直接講比賽啦，直奔主題啦！」談到拍攝趣事，Miss Hunny透露戲中有一幕「孖八」需要飛踢球會班主，因反覆重拍多次，兼任動作導演的周星馳忍不住親自落場示範，他解釋是因為自己對「踢班主」特別感興趣。劉嘉玲則大讚周星馳選角眼光獨到，以「好精選」形容該位飾演班主的演員，笑言：「好佩服佢咁識揀人，你可以去邊度搵到呢啲樣嘅人？」Miss Hunny隨即憶述當時開會周星馳突然興奮衝入會議室，宣布已覓得班主人選並形容對方「好細粒㗎」，不過從未透露對方身份，周星馳在節目中才笑認對方其實是自己的好朋友。

劉嘉玲笑問按摩「特別服務」 谷德昭大讚蔡思貝在戲中完美展現女版李小龍的功架，周星馳亦給予極高評價：「大家都好驚喜，佢做得多過我哋嘅期待！」更曾在電影路演中稱讚蔡思貝為「演得最似李小龍嘅女仔」。獲得周星馳的高度認可，蔡思貝坦言受寵若驚兼感動不已。然後Miss Hunny問大家是否知道角色「孖八」的由來，谷導解釋「孖八」除了意頭好，亦常是按摩店的「紅牌」號碼。平時有按摩習慣的嘉玲姐聽罷大惑不解，更反問：「你哋去嗰間按摩店係咪有特別服務㗎？」