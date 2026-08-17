高鈞賢遭業主扣起8萬元按金 告上法庭追討反揭荒謬漏洞

前香港先生冠軍高鈞賢(Matthew) 前年12月宣布與比他年輕10歲的太太黃梓漫結婚，並且公布雙喜臨門，迎來愛女Liona。有指黃梓漫家底豐厚，經營連鎖中醫美容及健康中心，去年更被爆豪擲2250萬元，購入九龍塘畢架山一號，名校網一個3房單位連一個車位，而他受訪時坦言現時經常中港兩邊走，自己的工作主要在深圳，太太的生意則主力在香港，他更指希望女兒將來能入九龍塘的名校。

退租被扣起 8 萬按金

不過，近日高鈞賢突然在IG限時動態連環發文，以「客觀看香港租務制度：當「準時交租的好租客」遇到法律灰色地帶」為題，分享租屋糾紛。他透露原本與家人租住一個四房單位，每個月都準時交租、從不拖欠，退租時亦已盡力還原單位，「有小朋友一齊生活，日常居住必然會有一點合理的正常 Wear &Tear（自然損耗）。作為負責任嘅租客，我們一直做到：1.每個月準時交租，從不欠款；2. 退租時盡我們最大能力還原屋企」但業主仍然扣起8萬港元按金不退還。高鈞賢與太太決定循法律途徑，向小額錢債審裁處提出申索。