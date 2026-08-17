熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
娛樂
出版：2026-Aug-17 18:00
更新：2026-Aug-17 19:00

楊千嬅廣州焗唱三個鐘坐地回氣 7年巡演蝦碌事夠報4次《東張》

分享：
260815 65

楊千嬅兩場廣州站演出吸引近十萬名觀眾進場。

楊千嬅《Live MY LIVE 1.0》世界巡迴演唱會廣州站一連兩場昨晚（16日）圓滿落幕，演出吸引近十萬名觀眾進場。演唱會加入串燒歌環節，《大激想》及《抬起我的頭來》等歌曲一播出，全場觀眾即站起身大合唱，氣氛推至最高峰。

綵排遇暴雨水浸舞台底

不過，演出前夕卻遇上考驗。總綵排當日，廣州狂風暴雨，雨勢甚至超越香港黑雨級別，舞台底更是水浸，其後因行雷閃電及安全問題，決定中止綵排。雖然演出首場表演天公造美沒有下雨，但第二晚氣溫急升，場內又熱又焗，唱到尾聲時，她在台上開始感到頭暈及體力不支，演唱《飛女正傳》唱了兩句後，笑著向觀眾說：「我有啲攰……」然後索性坐在舞台上繼續演唱。台下歌迷即時以大合唱為她打氣，場面溫馨感人，令她數度強忍淚水。

260815 86 NAN1020 6335df6237e75578491174883d1946d5 260814 58 260815 96 260815 48

演出後千嬅笑言：「真係太熱又冇風，我覺得有啲暈，又唔似中暑，唱到好high，個心又唔捨得停。於是坐咗落地唱，坐咗一陣，個人定啲，先再企返起身。」不少觀眾大讚千嬅專業。

IP角色Am'miri近200萬人次參觀

向來感情豐富的千嬅，在廣州站舞台上感性表示：「好開心再次返廣州，好多香港朋友都嚟咗，歌迷會、不同城市歌迷，多謝你哋。2019年開始做巡唱其實係一件難事，用廣東歌做巡演更加唔容易。」 她又笑言七年期間，巡演中發生了好多故事，好多遭遇 :「夠我拍100集《愛．回家》同埋上4次《東張西望》！哈哈。呢啲所有蝦碌、搞笑、嚇死人嘅事，我都覺得好珍貴。呢啲碎片，會係我人生最美好嘅回憶。」

演唱會外，千嬅原創IP角色「Am'miri」亦成為廣州站另一焦點。公仔裝置於場館對面的商場展出，吸引近200萬人次參觀。

7a2a35945l4fa18a0c8fa13581d724bf 1da1857efac2fa54240df09b4cb49c17 3873be294f126de7b09abdc9f97b528e 23342b366acd346ff5163b2814755823 9eab71a8c5481c612ff06c5ff22b36a7 50faec0ffed1432445fa29a9b0fc71c6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務