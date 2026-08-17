楊千嬅廣州焗唱三個鐘坐地回氣 7年巡演蝦碌事夠報4次《東張》

楊千嬅《Live MY LIVE 1.0》世界巡迴演唱會廣州站一連兩場昨晚（16日）圓滿落幕，演出吸引近十萬名觀眾進場。演唱會加入串燒歌環節，《大激想》及《抬起我的頭來》等歌曲一播出，全場觀眾即站起身大合唱，氣氛推至最高峰。

綵排遇暴雨水浸舞台底

不過，演出前夕卻遇上考驗。總綵排當日，廣州狂風暴雨，雨勢甚至超越香港黑雨級別，舞台底更是水浸，其後因行雷閃電及安全問題，決定中止綵排。雖然演出首場表演天公造美沒有下雨，但第二晚氣溫急升，場內又熱又焗，唱到尾聲時，她在台上開始感到頭暈及體力不支，演唱《飛女正傳》唱了兩句後，笑著向觀眾說：「我有啲攰……」然後索性坐在舞台上繼續演唱。台下歌迷即時以大合唱為她打氣，場面溫馨感人，令她數度強忍淚水。