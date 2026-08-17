回憶的味道｜梁祖堯露底打側手翻 湯駿業「蜈蚣彈」失敗 獲准破例台上煮食超感動

風車草劇團劇作的《回憶的味道》昨晚（16日）假西灣河文娛中心舉行尾場，4位主創兼演員梁祖堯、湯駿業Ah Dee、邵美君及彭秀慧Kearen，破格地即席下廚，在12分鐘內各人煮一道菜，分享關於這道菜的個人小故事，並邀4位觀眾上台品嘗，Kearen更一度眼濕濕。四人又在台上化身《乜太與李》和《92黑玫瑰對黑玫瑰》角色，扮乜太的梁祖堯「露底」打側手翻，Ah Dee則在尾場示範失敗的蜈蚣彈，全場爆笑。

四人完騷受訪，梁祖堯形容今次是與別不同的演出，因為結合了他們、幕後團隊和觀眾的我故事首次轉場西灣河，雖然場地細了，但與觀眾距離更近，湯駿業表示，「估唔到觀眾反應好瘋狂，所以好唔捨得，有啲唔夠喉。」阿祖最感意外是觀眾對《回憶的味道》反應更勝《回憶的香港》，他們坦言想延續「味道」系列，但下半年各有不同工作，梁祖堯將投入排練《寫不得你》、邵美君將參演《尼斯湖水怪》、湯駿業首次開個唱「《To My Beloved One》Live 2026」，彭秀慧將會自媥自演舞台劇。問到是否難物色場地，Kearen直言，「而家好多show，劇場好興旺，大家一齊炒熱個劇場。」他們相信沉澱大半年後再創作，效果會更佳。

除了飲食文化，他們亦回顧唱K、經典劇集節目等，其中阿祖與阿祖上演舞台版《乜太與李》，維肖維妙，更與觀眾玩問答遊戲，化身乜太的阿祖拉起裙子露「黑底」打側手翻，尾場更臨時爆肚要求扮「小李」的Ah Dee表演蜈蚣彈，全場high爆歡呼，將氣氛高漲。Ah Dee表示，「側身翻本身只係講，點知佢去到第4場，佢無端端真係打側手翻，每場都有唔同，呢晚就有失敗嘅蜈蚣彈佢真係似我呀！」阿祖直認不諱，「我見最後一場，受傷都冇所謂啦！」他更自爆每晚都直接冒犯觀眾，猶如老朋友見面，無懼窒到應，放飛自我。彭秀慧與邵美君則化身《92黑玫瑰對黑玫瑰》的豔芬和飄紅，反串扮豔芬(原為黃韻詩飾演)的Kearen，獲大讚風流倜儻，她笑言，「做男人大受好評，我都開始懷疑自己性別。」她坦言較多演獨腳戲，碰上3位好拍檔，自然會展露將最頑皮可愛的一面。

最後的煮食環節，梁祖堯炮製名為甜酸苦辣蝦菜式，是團年飯菜式茄汁煎蝦碌變奏，他特別為今次《回憶的味道》而構思。阿祖感性表示：「今次演出《回憶的味道》，發現自己好少提起以前嘅嘢，諗起以前好甜、好開心回憶，諗到公公婆婆已經唔喺度，甜嘅嘢都會變酸；仲記得嘅嘢，即係未過，如果係苦辣回憶，諗番起又會唔開心，所以唔鍾意諗以前嘅嘢，不過實情係我好鍾意當下，都係充滿甜酸苦辣，都係好重要，我哋好好享受每一種味道。」 彭秀慧製作牽起她的童年回憶的冬瓜粒湯，她邊煮邊在台上說起跟家人的故事：「因為《回憶的味道》講以前食啲乜嘢，先發現自己係好幸福小朋友，媽媽廚藝好厲害，但大個發現原來唔係必然，佢擺咁多時間喺廚房，但整得再靚嘅冬瓜盅，都只有我一個食。回憶系列裏面，我哋講好多自己故事，記性好之餘，但同時有好多空白，尤其對爸爸媽媽嘅空白，當佢哋離開後，處理佢哋嘅後事遺物時，先發覺原來好多嘢都唔知，但又已經搵唔到答案，我非常喜歡呢個系列，亦好享受其中。」

湯駿業煮起姨媽教他煮的南乳蓮藕炆豬腩肉，但因為媽媽在場，他特別分享了跟媽媽的往事。他說：「我阿媽係健康女王，我細個嘅時候，佢煮菜一定煮到黃色，蒸魚會喺條魚熟嘅時候，再蒸多3分鐘，因為佢好怕食得唔健康，穩陣啲，我習慣食熟啲嘅嘢，但阿媽煮南乳齋，我會連添幾碗飯，因為味濃，仲要每年過年都要整，我大咗先發現，呢個最能令佢奉獻佢嘅愛，而呢個的確係我阿媽名菜，所以我好幸福。」湯媽媽聽到AhDee的分享，也露出溫柔笑容。

人母邵美君送上送飯一流的「螞蟻上樹」，她說起自己與囝囝往事，說：「我懷孕嗰陣，媽媽話唔會幫我湊仔，但到小朋友識行識走時候，我工作開始好忙，媽媽就話可以幫我睇住個仔，後來我個仔仲成日都話想去婆婆屋企，最後發現原來婆婆成日帶佢去便利店食杯麵同撈麵。𠵱家佢已經10幾歲，我哋偶爾都會去便利店食杯麵撈麵。有次食食下撈麵，阿仔話掛住阿婆，嗰一刻我好開心，阿仔笑住話好掛住阿婆，我估喺佢腦海中，有好多回憶都係好開心同美好，令到佢好感動。」一路煮一路說起往事，但阿君煮到尾段，才發現自己未加調味料，但卻若無其事即時倒入鑊中，爆笑全場。