日落下的彩虹｜黄奕晨自爆未見女友王頌恩家長 陳欣妍與男友父母翹住手行街

現正熱播的ViuTV劇集《日落下的彩虹》，今晚展開夏雨、郭鋒、黃奕晨(Dixon)和陳欣妍(Shirley)的家庭線，Dixon演郭鋒的兒子，真父親夏雨則是外父。今晚（17日）一集講到Dixon與Shirley劇中的兒子皓皓的小學派位結果揭盅，全家都覺得不錯，惟獨傑叔(夏雨飾)嫌棄，當場宣佈啟動「港島名校叩門行動」，更順勢提出支付50萬首期，將來在彩虹邨清拆後，全家一起搬去港島住。親家兼好兄弟峰哥(郭鋒 飾)不滿他一言堂，誓要留守黃大仙區，更用養老金與之互鬥。皓皓果真考入名校，但其父母計劃移民並因此而爭執，令皓皓感自責，毅然離家出走。

男人沉默是金 Dixon與Shirley跟夏雨、郭鋒等資深演員有不少對手戲，Dixon更首次與父親夏雨同場拍劇，他自言：「同長輩嘅相處當然就係要充滿住尊重，喺片場嘅時候你見到我同所有嘅前輩相處，都係好尊重」。談及劇中角色時，Shirley隨即角色上身：「美妍係會敢言嘅人，有時其實女人都唔想講咁多嘢，係因為老公唔肯講嘢，女人嘅強勢係男人嘅懦弱去逼出嚟㗎。」Dixon辯稱：「男人有一句說話，就係『沉默是金』，講少啲就錯少啲，所以我哋通常都唔係好講嘢，我相信好多男士都明白我嘅感受」。