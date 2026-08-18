Stanley赴台宣傳《我未許願先吹蠟燭》 直言冇將自己當偶像

MIRROR成員Stanley邱士縉、柯震東主演的電影《我未許願先吹蠟燭》上同五（14日）在台灣上映，二人近日到戲院與粉絲見面。首次出演台灣電影的Stanley，被問到想當「唱跳偶像」還是「演員」路線時，他坦言沒有把自己當成偶像，更表示：「希望有更多機會拍戲當演員！」甚至說演反派也沒問題。

唔介意做反派

近年Stanley積極向戲劇界發展，《我未許願先吹蠟燭》則是首部在台灣上映的電影作品。對於挑戰各個角色，他並沒有太多設限，期待累積更多演員作品。問他未來想維持MIRROR成員的唱跳偶像身分，還是挑戰演員工作時，他直言「沒有把自己當成偶像」，更不排斥演反派角色，笑說：「也可以演反派，反派戲分不多，但是會被記住。」