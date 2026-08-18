Stanley赴台宣傳《我未許願先吹蠟燭》 直言冇將自己當偶像

MIRROR成員Stanley邱士縉、柯震東主演的電影《我未許願先吹蠟燭》上同五（14日）在台灣上映，二人近日到戲院與粉絲見面。首次出演台灣電影的Stanley，被問到想當「唱跳偶像」還是「演員」路線時，他坦言沒有把自己當成偶像，更表示：「希望有更多機會拍戲當演員！」甚至說演反派也沒問題。
唔介意做反派
近年Stanley積極向戲劇界發展，《我未許願先吹蠟燭》則是首部在台灣上映的電影作品。對於挑戰各個角色，他並沒有太多設限，期待累積更多演員作品。問他未來想維持MIRROR成員的唱跳偶像身分，還是挑戰演員工作時，他直言「沒有把自己當成偶像」，更不排斥演反派角色，笑說：「也可以演反派，反派戲分不多，但是會被記住。」
終於品嘗鹹水雞
本月20日他將迎來36歲生日，這趟來台宣傳期間也提前收到眾人祝福，還沒吹蠟燭前就先許願：第一個願望就是希望電影票房大收，第二個願望則是希望繼續朝演員領域發展，「希望未來也能遇上跟本片一樣棒的團隊合作」。他出發台灣前已經許願要食到台灣鹹水雞。一抵達台灣，監製唐在揚便送上通化夜市知名鹹水雞，讓他一解嘴饞。
多年前Stanley剪了短髮示人，驟眼似足柯震東，今次兩人合作拍戲，相信令大家非常期待。《我未許願先吹蠟燭》由周鉅宏、胡錦筵執導，柯震東、Stanley、梅靜妍、金燕玲、庹宗華主演。故事描述澳門小女孩Jojo與嫲嫲相依為命，因一枚百萬賭場籌碼，找上背負房貸壓力的「志華」，展開一場既相親相愛又各懷鬼胎的冒險。
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