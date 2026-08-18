我阿爹想旅行｜張家輝孖鍾雪瑩踩車放笑彈 蒙嘉慧孖Stanley古裝上陣超驚喜

由金像影帝張家輝夥拍金馬影后鍾雪瑩主演的電影《我阿爹想旅行》，定檔10月15日香港上映。片名已教人聯想張家輝翻唱《眼睛想旅行》的趣怪畫面，從先導預告所見，張家輝和鍾雪瑩由醫院開始展開大逃亡，兩父女一架車，橫掃賭場、野外、公路⋯…由朝踩到晚，玩遍天腳底，大發笑彈之外，更見久未露面的蒙嘉慧(Yoyo)現身，Yoyo與MIRROR成員邱士縉(Stanley)兩人更以古裝武俠造型亮相，相當驚喜。

《我阿爹想旅行》獲香港電影發展局「薪火相傳計劃」資助，《填詞L》的黃綺琳與黃鐦聯會執導，張婉婷監製。從先導海報所見，藍天白雲搭配閃爍星空，笑到見牙唔見眼的張家輝著住西裝戴Cap帽，跟鍾雪瑩兩父女一齊騎住一架單車向前衝。故事講述由鍾雪瑩飾演的電影美術助理「阿女」莫子珊，為張家輝飾演的患癌「阿爹」莫鎮強奔波於片場與醫院。珊欲留在醫院陪伴父親卻被劇組分配了臨時任務：前往道具倉拿取大湯碗。父親堅持陪她出去，兩人連夜溜出醫院，無預警展開了一段公路旅程：從新界到澳門、從澳門到沖繩，彌補了強的遺憾。在甩轆與笑聲背後，是父女之間最真摯的愛。

首度與兩位文青導演黃綺琳和黃鐦合作，張家輝坦言超出想像：「估唔到佢哋原來咁重口味，唔係畫面上，係故事上用心同埋用意。感受到兩位導演對於角色嘅情意好強，投入得好深。」；至於家輝今次的主要對手，同樣為第一次合作的鍾雪瑩，提到與阿雪結下片緣：「今次呢個角色，由頭到尾都係同阿女鍾雪瑩一齊，第一次同呢位年輕一輩嘅金馬影后合作，發覺阿雪好有自己主意，之前都有睇過《填詞L》，佢係我好欣賞嘅演員。」