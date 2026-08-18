MIRROR ACE｜姜濤澄清非籃球班主 Edan讚TVB主播有心思：希望佢一切安好(有片)

MIRROR現正拍攝10月中首播的團綜《MIRROR ACE》將於，12子昨晚(17日)齊齊現身銅鑼灣南華體育會，雖然出埠拍團踪的願望落空，但今次有獎金補數，隊長楊樂文(Lokman)謂這是首次每集都有獎金，激發眾人的鬥志，更會與不同運動界高手過招，問到運動員出身的陳卓賢(Ian)是否較有發揮，他大玩食字gag，「我都『運動完』，好耐無運動。唔需要睇輸贏大重，(Lokman：但獎金要？)都唔使，人生嚟體驗，唔需要太執著，無般帶不走……」邱傲然(Tiger)即搶白：「嗱嗱聲度住一百幾十萬嚟先！」Ian淡定回應：「轉頭開cheque。」Lokman笑指：「不過無簽名。」

Tiger被封「桌球王子」 昨晚拍到第三天，有室內和室外環節，但AK江𤒹生早前曾提出一齊去船P就未能成事，亦沒有任何水上活動。Lokman就坦言選擇不詢問有甚麼環節，務求能交出真反應，問到可會回到首個團綜《MIRROR GO》的拍攝地烏溪沙營舍時，他答道，「總之喺香港，烏溪沙都係香港一部分，可能仲有少少機會去。」昨日他們就與桌球一姐吳安儀對戰，而邱傲然(Tiger)就被推舉為「桌球王子」，他笑言，「朋友話我發揮到就OK，有用『椅天cue屠龍chok』。」Jerdan一唱一和，呂爵安Edan笑言Tiger球齡有30年，Jer柳應廷：「一出世就識打！」Edan更正：「係未出世就識問到誰最有。」Tiger認真表示自少與父親一起打。

姜濤「彈額頭」技癢？ 日前有報道指姜濤榮升所屬「維記籃球隊」的班主，問到團綜可有籃球環節時，他就主動澄清，「我唔係班主，係我朋友亂噏！」Edan就抵死答嘴：「將來係馬主。」笑指他有財力，姜即反擊：「佢都唔差！」接著他認真表示會與籃球勁人對打。至於可會有大懲罰時，姜濤可有出動大絕「彈額頭」時，AK和Lokman齊指，「呢會有物理性傷害，要Claim保險！」問到可有技癢時，企後排的Edan、Tiger和李駿傑Jeremy即擰轉身，向著背後的牆壁示範，姜笑言可向記者們試試。

Stanley談與張家輝合作 慘被團欺 邱士縉Stanley將於本周四(20日)生日，亦是結婚前最後一個單身的生日，他直言要在工作中度過，生日願望是早早收工。談到他在張家輝和鍾雪瑩主演的電影《我阿爹想旅行》以古裝造型上陣，他指由於是喜劇，預告在劇中形象百變，「首次戴頭套都幾得意，(如果要剃頭？)作為演員無所謂，會配合。」問到與張家輝演對手戲，他答道，「佢……都學到好多嘢……」Edan即搶口問道：「佢學到好多嘢！向邱視帝學到好多嘢！」全體爆笑，Stanley提聲不斷強調，「我本人學到好多嘢！圍讀嘅時候已經好多準備，好多idea喺圍隊已經有。」11位兄弟繼續吹奏邱視帝，無人聽大表認真分享，他大感無奈：「我諗家輝哥唔會介意。」至於在商台受訪，自行宣布暫停出solo，Stanley笑言事後公司沒提異議，「我呢啲小薯唔會傾呢啲嘢。」談到fans失望，他再次解釋，「咪講咗，唔夠叻，唔好出啲唔叻嘅作品俾人聽。」

「通渠CP」日本遊 Edan日前擔任曼聯U16對傑志賽事的表演嘉賓，玩遊戲被史譚搬起的畫面，更登上友台TVB體育新聞，主播陳焜傑雖沒有提Edan的名字，但就串連多首Edan歌曲名作報道，Edan大讚好有心：「真係好有心思，希望佢一切安好。」至於與「通渠CP」李駿傑(Jeremy)去旅行，團媽Jeremy是團中的旅遊好拍檔，問到可有興趣主持旅行節目，他笑言：「去旅行就可以，主持就要多幾個人好啲。」此時坐著的AK「碎碎嘴」稱，「仲講去旅行，唔好講啦……」然後多位成員輕聲起哄，「紐西蘭！」Jeremy就和應，「去紐西蘭通渠都好！」似乎對未能出埠拍攝仍感失望。