東方神起U-KNOW首辦個人巡唱 香港站9.26與歌迷歡度中秋節

鄭允浩U-KNOW出道23年，首個個人巡迴演唱會《U-KNOW PROJECT 26: SCENE#1》首站已於7月17日至19日首爾開鑼。

韓國傳奇二代男團東方神起成員鄭允浩（U-KNOW）出道23年，首個個人巡迴演唱會《U-KNOW PROJECT 26: SCENE#1 in HONG KONG》香港站定於2026年9月26日（星期六）假西沙Go Park香港AXA安盛創夢館舉行。適逢演出當日是中秋節翌日，U-KNOW勢用他充滿熱情的歌聲與舞蹈，與仙后（Cassiopeia．粉絲暱稱）歡度中秋佳節。

首爾開跑巡迴各地 2003年以東方神起成員身分出道的U-KNOW，歌舞實力超凡，音樂事業版圖遍及全球，還挑戰綜藝及演戲，先後演出韓劇《職場競賽守則》及《下流大盜》，是眾所周知充滿熱情又不忘初心的全能藝人。早前U-KNOW宣布舉辦入行以來首個個人巡迴演唱會《U-KNOW PROJECT 26: SCENE#1》，首站已於7月17日至19日首爾開鑼，接着移師澳門、新加坡、曼谷、台北、雅加達等地，香港站定於9月26日晚上7時假西沙Go Park香港AXA安盛創夢館舉行，三種票價分1,799、1,399、999港元，現已於KKTIX、大麥及offgrid平台公開發售。

終實現開 個唱夢想 U-KNOW 為配合今次個人巡迴，早前推出單曲碟《Time's Tickin'》，收錄兩首新歌，同名主打歌U-KNOW參與填詞。對於出道23年終於舉行首個個演唱會非常開心，U-KNOW對「第一次」這個字詞充滿期待，並說：「一直以來我的夢想是舉辦個人演唱會，如今在眼前展開，真的不敢相信，要感謝一直支持我的粉絲們。」U-KNOW是公認的「熱情男」，演唱會從構思、舞台設計、音樂編排、服裝造型等，通通有份參與，他在綜藝節目《全知干預視角》中有透露，連演唱會場館的防火條例也有閱讀過。