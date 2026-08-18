鄧紫棋35歲生日自爆兩個小發現 坦言活得愈來愈知足

鄧紫棋（G.E.M.）近年一直忙於巡迴演唱會，前日（16日）迎來35歲生日，並在嘉興的演唱會中度過。她在社交網貼出巡唱照片，發文感謝大家，表示看見超多驚喜應援，也收到很多祝福。她亦分享近年兩個小發現，直言「人越大，越發現人類的渺小……活得越來越知足、喜樂、自由」。

感覺時間變快

G.E.M.指近幾年有兩個小發現，首先是感到時間過得愈來愈快，上一個生日不久才剛過，下一個這麼快又來了。另外，她坦言自己已由以前「儀式感滿滿的人，變得愈來愈chill了」，背後原除了是時間感知改變，另一原因是，「人愈大，愈發現人類的渺小，愈意識到在日常生活裡，值得感恩與興奮的事情本來就足夠多，愈來愈不覺得一年中只有那麼一些特別日子值得高興。」因此這樣的開悟讓她能活得愈來愈知足、喜樂、自由。