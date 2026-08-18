鄧紫棋35歲生日自爆兩個小發現 坦言活得愈來愈知足

鄧紫棋（G.E.M.）近年一直忙於巡迴演唱會，前日（16日）迎來35歲生日，並在嘉興的演唱會中度過。她在社交網貼出巡唱照片，發文感謝大家，表示看見超多驚喜應援，也收到很多祝福。她亦分享近年兩個小發現，直言「人越大，越發現人類的渺小……活得越來越知足、喜樂、自由」。
感覺時間變快
G.E.M.指近幾年有兩個小發現，首先是感到時間過得愈來愈快，上一個生日不久才剛過，下一個這麼快又來了。另外，她坦言自己已由以前「儀式感滿滿的人，變得愈來愈chill了」，背後原除了是時間感知改變，另一原因是，「人愈大，愈發現人類的渺小，愈意識到在日常生活裡，值得感恩與興奮的事情本來就足夠多，愈來愈不覺得一年中只有那麼一些特別日子值得高興。」因此這樣的開悟讓她能活得愈來愈知足、喜樂、自由。
未開場先落淚
G.E.M.今年生日在嘉興巡演中度過，她指周五場次遇上大雨，雨大到連她的眼睛都很難睜開，但歌迷依然穿雨衣坐在台下，令她相當感觸，並表示：「再大的風雨，都無法阻擋我們相見的決心，這又是一件比"生日"更值得珍惜的事。」她又提到昨晚粉絲的愛意令她動容：「我還是又一次被你們滿滿的愛震撼到了。大聲到……我真的還沒開場就站在屏幕後的獅子上落淚，而且竟然接二連三出現這麼多驚喜應援 ……除了愛，就是愛，感覺心都滿到要爆炸了。」
她直言今年想把收到的生日祝福轉化給大家，寫道：「不求哪一天特別隆重，只願往後的每個普通日子，大家都有值得高興的小事，都有想見就能見到的人！雨會再下，但有些東西是風雨無阻的！例如喜樂，例如自由，例如愛……願所有對我打開心扉的人，都真真實實地接住這份力量——無懼風雨，盡情綻放！」