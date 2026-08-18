MIRROR ACE｜Frankie大方回應拍拖被偷拍 陳卓賢AK拖愛犬出街必牽狗繩免生意外(有片)

MIRROR現正拍攝團綜《MIRROR ACE》，雖然未能如願出埠，但亦有獎金回贈，預計將於10月中推出。完成團綜拍攝後，FING小組楊樂文(Lokman)、AK江𤒹生、王智德(Alton)和陳瑞輝(Frankie)將全身投入9月5日澳門《FING 3.0》演唱會，隊長Lokman表示，拍完團綜首先會拍「FING」小組MV，接著就會拍他的新歌MV，待完成演唱會就會為第三首團歌MV排舞，緊接10月開始籌備MIRROR演唱會，「如火如荼係真㗎，唔係亂咁講！」

談到元朗發生狗咬狗事件，家裡有養狗的AK和陳卓賢Ian亦有留意，Ian認為：「牽狗繩一定要，除咗保障其他人、其他狗，都要保障自己狗仔，佢哋興奮起嚟周圍跑，都危險，都有好多危險嘢發生。」AK亦表同意，「除非係特定地方，對自己隻狗好有信心先好鬆狗繩，否則拖狗繩係對自己狗仔同其他途人都最安全。」談到早前成就解鎖與拜仁慕尼黑名宿合照，更成功送上具香港特色的小巴牌給予留念，問到可擔心禮物被留在更衣室，他笑言：「公司有問場館啲人好問過有冇留低禮物，好似係無，成功送出！」他大讚球賽精彩，講起首次踏足啟德球場，仍感興奮。

預告《FING 3.0》演唱會 至於《FING 3.0》演唱會，Lokman表示在拍團綜前已排了一星期，「係好辛苦，大家一定要嚟睇，已錄好小組團歌，希望演唱會前推出，等大家可以聽下先，感受下氣氛。」王智德指跳舞程度跟以往差不多，但已有兩次經驗，「唔使重新設計，同埋新歌唔使跳舞。」Frankie早前與女友Christy拍拖時，被傳媒偷拍，問到感受時，他大方回應，「睇到時就諗，唔使偷偷摸摸，大大方方，我影張相俾佢睇，唔使影得咁差，影得唔靚就唔得嘛。（影你唔靚？定係女方？我覺得可以再好啲。」此時AK欲拉開話題，順便再宣傳《FING 3.0》演唱會。