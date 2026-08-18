梁葆貞逐一點評藝人人品 疑寸薛家燕愛出風頭影大合照專企頭位

梁醒波女兒梁葆貞憑《香港八一》系列中「順嫂」一角而為人熟悉，她亦有參與無綫之後的處境劇演出，當中令人留下深刻印象的有《餐餐有宋家》的「宋亞好」、《真情》的拿督夫人。與無綫約滿之後，與女兒一家定居加拿大，而兒子則在香港生活，每年她都會回港數月跟好友相聚。日前她在加拿大接受李婉華訪問，與周秀蘭一齊大談昔日在演藝圈的日子。
成龍汪明荃好好人
梁葆貞在訪問中除了分享自己的兒時生活、演粵劇的日子和父親梁醒波的父女情，更開名大談圈中人的人品。李婉華問她在圈中有哪些人比較欣賞及特別好，她指成龍、肥媽對她很不錯，其中成龍更教她「報細數」，好讓她和無綫分柝片酬時賺多些少。雖然梁葆貞擔心被公司發現報細數，但成龍拍心口保證指他是最高話事人，如公司追究找他便可。成龍不但心疼她捱夜拍攝，更承諾如有角色適合她會再找她工作，她相信成龍是出於尊重老竇梁醒波的原故。
至於汪明荃，她就指對方外表「好鬼cool」，但對她非常好，完全沒有架子。她提到有次跟羅蘭食飯與到汪明荃，對方見到她時大叫「葆貞姐」，更要求和她合照。她提到當時汪明荃是八和會長，對方強勢要求她出席八和會議，由於梁葆貞沒有加入八和會館，加上自己已沒有做粵劇，汪明荃即謂︰「你紅褲仔出身就要入八和，你老竇都係呢行，做過會長㗎！」
與李司棋同道中人
她續指「我覺得啲阿姐輩都幾好嘅！」便再提及與另一位「阿姐」的相處。梁葆貞表示因為《真情》跟李司棋合作而相熟，對方為人非常好，談及一次影大合照，她與司棋姐一齊站後面，「一影親合照呢，阿薛家燕等等緊係頭一行坐晒喺度，我同佢緊係企後面，佢又望下我，『你做咩企後面』，我又話『你做咩企後面』，佢話『同道中人囉』，我話『係囉，呢啲位俾啲名人坐啦』，特別個薛家燕！」
網民對家燕姐有負評
梁葆貞一句「家燕特別個薛家燕」引來大家熱議，加上梁葆貞面帶不屑表情，令人不禁懷疑《真情》這個大家庭私下有不和，更猜測家燕姐愛出風頭影大合照要排頭位。有網民留言說︰「佢不嬲LIKE出風頭……陳志雲話當年佢TVB頒獎典禮提名女配角都介意……feel自已永遠係女主角。」、「大粒墨應該都係麻煩友嚟，當年佢喺新城做節目，每朝都有個環節(如果佢有返工嘅話，佢好似成日請假唔做節目）叫做《家燕演藝繽紛四十年》，嗰陣讀緊書放暑假，我老母聽收音機所以朝朝都有機會聽到，初初都係講佢入行以嚟嘅經歷，講下佢自己啲私事，話佢老公點衰，家婆對佢唔好嗰啲，之後可能佢講開有條癮，個節目越聽越唔對路，每日就喺度講其他藝人是非，當年真情啲拍檔包括李司棋、貓屎、曾江，個個都俾佢講到係X街嚟，全世界都對佢唔住咁，之後開咗學我都冇機會再聽，唔知個節目最後點收科。)」