中年好聲音4登峯之戰倒數5天 《百分百感覺》主筆劉雲傑經典畫風繪畫終極七強神韻

《中年好聲音4登峯之戰》將於周日（8月23日）晚上7時30分翡翠台現場直播，重量級歌手李克勤與巫啟賢擔任星級評審，聯同五大專業評審肥媽、周國豐、張佳添、海兒及谷婭溦，一齊以嚴厲眼光挑選終極王者。 《中4》終極七強將於周日假啟德體藝館力爭三甲位置，為隆重其事，製作組請來星級團隊，為終極七強打造全新造型，包括化妝師Annie G. Chan、服裝設計師KEV YIU、髮型師CarrieCammy，以及漫畫大師劉雲傑，以其獨有畫風繪製插畫，展現7強的獨特神韻。當年劉雲傑繪畫的經典漫畫《百分百感覺》被多次改編電影及電視劇，今次他「重出江湖」再執筆，漫畫迷必定引頸以待。

音樂劇《貓》演員任表演嘉賓 表演嘉賓方面，除了有「中123生」助陣外，更請來經典音樂劇《貓》（CATS）香港站中飾演靈魂角色Grizabella的Cindy-Ann Abrahams作表演嘉賓，獻唱歌曲《Memory》。如此鼎盛的星級陣容，為《中4》決賽錦上添花。 今日，官方發放終極七強的最新造型照，都以黑色和銀色為主調，並加入大量閃石、珠片和閃粉元素，整體風格華麗及具舞台感。許雲妮與尤淑情皆選擇了優雅的裙裝，啡色微鬈短髮的雲妮穿黑色低胸吊帶裙，裙身布滿由銀片砌成的華麗圖案，並在鎖骨位置處掃上閃粉，並於眉尾貼上銀色蛇形貼紙作點綴，型格滿分。淑情則以貼服的中分界黑長直髮示人，穿着黑銀色的單肩連身裙，裙上的珠片排列成如斑馬紋的斜紋圖案，配合右面頰的閃石及肩上的閃粉，散發成熟高貴的氣質。