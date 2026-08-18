侯雋熙拍《三代同糖》被迫退出Plan V？成軍2年突然內鬨

Plan V突然內鬨，陳昊廷(;中)更把矛頭直指彭家賢(左一)、江廷慧(右一)。

由《聲夢傳奇2》五名參賽者彭家賢(Zayden)、侯雋熙（Duncan）、陳昊廷（Timothy）、江廷慧(Vivian)、李茵彤（Desta）組成的Plan V，自2024年成軍以來，經常以特務打扮拍攝不同音樂短片，更邀請不同歌手一齊合唱。他們的IG在短短兩年期間靠自己的努力，吸納了逾11萬人追踪，更全體參與歌手尹光單曲《你阿爸的無常宇宙》的MV。

Duncan、Desta的演出機會相對其餘3位成員比較多演出機會，二人更獲欽點加入無綫處境劇《愛‧回家之三代同糖》演出。不過，Plan V的官方IG突然宣布Duncan以個人理由退出Plan V，其後另一成員Timothy隨後在個人IG表示，該份聲明乃兩名成員私下決定並發佈，自己事前毫不知情，感到不受尊重，亦正式宣布無限期退出。他更在留言區點名Zayden、Vivian，把矛頭直指二人。