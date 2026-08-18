柯煒林獨挑大樑主持台灣金馬獎 孖田啟文廣東話拍宣傳片 張震驚喜登場爆真相

林柏宏 9m88留言打氣

今日，金馬獎曝光的官方影片，公布金馬典禮揸Fit人，由Will與「田雞」田啟文一同拍攝，二人先以廣東話對答，扮成裁縫的田雞說：「恭喜你呀！終於做到揸Fit人喇！」正在度身的Will即問：「終於？」Will續指過往幾屆司儀都非常優秀：「不過我自然會有我嘅風格，我聽到有風聲，說有人長得像我，想要跟我競爭上位。」Will拿出許光漢的照片，田雞說：「佢（許光漢）好樣啲﹗」Will聽罷即不滿說：「收聲啦﹗江湖規矩，當演員就得要面對不同角色，這一點我們不相上下，可惜作為主持人，還是需要點顏值的，光漢就可惜啦﹗」此時，金馬執委會主席張震驚喜登場：「其實是因為他（許光漢）沒有時間，我們才找你的。」田雞再次口不擇言：「我一早就估到係咁啦﹗」最終被Will出手狠狠教訓，經作狀打完田啟文，Will再型爆照鏡，最後更展示招牌燦爛笑容。