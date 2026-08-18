柯煒林獨挑大樑主持台灣金馬獎 孖田啟文廣東話拍宣傳片 張震驚喜登場爆真相

百分百香港演員Will柯煒林近年成功打入台灣影壇，曾先後以《濁水漂流》、《大濛》分別入圍金馬獎角逐最佳男配角及最佳男主角，今年他更為11月22日舉行的第63屆金馬獎典禮出任主持重任！
第63屆金馬獎將於11月22日在台北舉行，34歲柯煒林獨挑大樑，首度跨界接下金馬主持人工作，可見台灣電影界對他的支持及喜愛。
林柏宏9m88留言打氣
今日，金馬獎曝光的官方影片，公布金馬典禮揸Fit人，由Will與「田雞」田啟文一同拍攝，二人先以廣東話對答，扮成裁縫的田雞說：「恭喜你呀！終於做到揸Fit人喇！」正在度身的Will即問：「終於？」Will續指過往幾屆司儀都非常優秀：「不過我自然會有我嘅風格，我聽到有風聲，說有人長得像我，想要跟我競爭上位。」Will拿出許光漢的照片，田雞說：「佢（許光漢）好樣啲﹗」Will聽罷即不滿說：「收聲啦﹗江湖規矩，當演員就得要面對不同角色，這一點我們不相上下，可惜作為主持人，還是需要點顏值的，光漢就可惜啦﹗」此時，金馬執委會主席張震驚喜登場：「其實是因為他（許光漢）沒有時間，我們才找你的。」田雞再次口不擇言：「我一早就估到係咁啦﹗」最終被Will出手狠狠教訓，經作狀打完田啟文，Will再型爆照鏡，最後更展示招牌燦爛笑容。
過去五屆金馬獎曾於去年不設主持人，而吃香影圈的林柏宏和劉冠廷則先後在2021年、2024年擔任典禮司儀，今天金馬獎官方IG上載Will的宣傳片，並誠邀天下電影人參與盛會，多位台灣藝人均有讚好，林柏宏寫上「懂選」再附上拍手的emoji，而《大濛》拍檔9m88亦留言「我Will」。