孫慧雪5歲開始偏頭痛 開工發作痛到嘔焗住死撐

孫慧雪一直受到偏頭痛影響，日前她以患者的身份在一連兩集的醫療健康資訊節目《Dr. Bob》，與主持林盛斌（Bob）、嘉賓醫生腦神經科專科朱炎培醫生和腦神經科專科李可倫醫生，分享自己與偏頭痛糾纏逾三十年的親身經歷。她希望以過來人身分提醒公眾不要將偏頭痛視為一般頭痛。很多人以為睡一覺或服用止痛藥便可解決問題，但偏頭痛其實屬於腦神經疾病，若長期忍受或只靠止痛藥硬撐，病情只會愈來愈嚴重。

孫慧雪在訪問中表示，早在五、六歲已經常頭痛，當時年紀太小又不懂表達，只會用手拍打自己的頭。照顧她的嫲嫲問她：「做咩打自己？」她只好解釋，是因為痛得要拍打頭部以分散注意力。直至長大成為人母後更愈發嚴重。她透露生育後曾有一段時間痛楚「誇張到癲」，痛感可以持續數天。她形容，通常是後腦位置非常緊繃，好像全身被拉扯一樣，亦有擔心自己是否腦內出了問題。痛楚由後腦延伸至頸部、肩膊及背脊，令她情緒低落，幾乎無法正常工作及照顧家庭

由於身兼母職及工作壓力，她一度選擇依賴止痛藥硬撐。孫慧雪坦言，平日多數只是隨便服用一粒止痛藥便算。直至某次偏頭痛持續過久，即使連續服藥亦未見好轉，才終於決定求醫及接受腦部掃描檢查。幸好，最終證實並無腦腫瘤等嚴重結構性病變，但她也承認，以往過於輕視偏頭痛，只視作普通頭痛處理。 她還會有「一有空就痛」的狀況：週末稍為放鬆反而頭痛更劇烈，生理週期前後亦容易發作，甚至痛到出現噁心欲吐的情況，令社交活動及拍攝工作屢受影響。