關智斌深圳HYROX奪冠終圓夢 預告9月開show

關智斌（Kenny）日前於深圳出戰HYROX賽事，孖住拍檔於男子雙人年齡組別勇奪第一名！這次除了是他參加第八次HYROX，更是他首次踏上頒獎台，難怪賽後勁感動。Kenny由2024年開始玩HYROX，除了香港，還征戰過台北、曼谷、上海及成都，累積了七次經驗，今次第八次終於一嘗冠軍滋味。他在社交平台分享感受時，自爆三年前第一次參加的時候，連比賽名都未會讀，完賽那刻更加攰到懷疑人生，還在想「唔會再有第二次」，點知愈玩愈上癮，更將目標愈set愈高，一直希望有日可以企上頒獎台。

Kenny感性地說：「我唔係從細到大接受訓練嘅運動員，甚至30幾歲先開始接觸運動，但今日居然可以企喺頒獎台，證明年齡同天賦從來都限制唔到你！」他又特別感謝拍檔Benny Woo，大讚對方一路狂帶住他衝，不停催步速，如果沒有他在前面拉住，絕對拿不到第一名，又謂這個榮譽是屬於二人。

Kenny特別感謝拍檔Benny Woo。