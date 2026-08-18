日落下的彩虹專訪｜夏雨被郭鋒迫出真眼淚 吳浣儀借用發哥金句：食叉燒飯有工開(有片)

劉偉恆執導的ViuTV熱播劇《日落下的彩虹》自開播以來，贏盡口碑，劇集結合老中青三代演員，唐詩詠、潘燦良、蘇文濤、許軼、周家怡、吳浣儀、張錦程、邱士縉(Stanley)等演出，備受讚賞。本周進入倒數階段，明晚(20日)將播放大結局，輪到郭鋒、夏雨及其子黃奕晨(Dixon)和陳欣妍登場，早前3位老戲骨夏雨、郭鋒和吳浣儀接受本報訪問，細訴拍劇點滴，久未拍劇的夏雨笑言，最懷念crew飯，「少咗燒臘飯係人生一大遺憾！」

淡出幕前已近7年的夏雨出山拍劇，並獻出兩個第一次，包括首次拍ViuTV劇集和首度父子檔上陣，他坦言，「其實我係好唔化嘅人，我要覺得套戲好啱做或者有發揮，難聽啲講句，適合我哋演嘅角色已經唔多，只有兩樣吸引我，角色同埋錢，Viu都唔會多錢！呢個劇本骨幹好，如果寫得唔好，搵影帝嚟都無用，愈做愈核突。」郭鋒和吳浣儀都好認同，「好有人情味，唔係嚟嚟去去你鬧我鬧你，爭家產。」雖然《日落》亦有爭產戲，但公屋分戶相對貼地。

至於父子檔合作，夏雨笑言多得Dixon帶挈，向導演推薦他，「我一秒入戲，拍完就抽走，唔記得佢係我個仔。雖然覺得好奇，但拍完又覺得無咩感覺，不過佢喺呢個圈都好多年，睇住佢進步，原來同初初個毛頭小子有分別。」在劇中演Dixon父親的郭鋒，一切看在眼裡，「其實佢哋父子好似！」夏雨聞言，「係咩？點解我唔知！」郭鋒秒回，「你梗係唔知，因為Dixon有同我傾偈，佢哋係你唔會話，我又唔會話你，大家互相尊重。」