日落下的彩虹專訪｜夏雨被郭鋒迫出真眼淚 吳浣儀借用發哥金句：食叉燒飯有工開(有片)

劉偉恆執導的ViuTV熱播劇《日落下的彩虹》自開播以來，贏盡口碑，劇集結合老中青三代演員，唐詩詠、潘燦良、蘇文濤、許軼、周家怡、吳浣儀、張錦程、邱士縉(Stanley)等演出，備受讚賞。本周進入倒數階段，明晚(20日)將播放大結局，輪到郭鋒、夏雨及其子黃奕晨(Dixon)和陳欣妍登場，早前3位老戲骨夏雨、郭鋒和吳浣儀接受本報訪問，細訴拍劇點滴，久未拍劇的夏雨笑言，最懷念crew飯，「少咗燒臘飯係人生一大遺憾！」
淡出幕前已近7年的夏雨出山拍劇，並獻出兩個第一次，包括首次拍ViuTV劇集和首度父子檔上陣，他坦言，「其實我係好唔化嘅人，我要覺得套戲好啱做或者有發揮，難聽啲講句，適合我哋演嘅角色已經唔多，只有兩樣吸引我，角色同埋錢，Viu都唔會多錢！呢個劇本骨幹好，如果寫得唔好，搵影帝嚟都無用，愈做愈核突。」郭鋒和吳浣儀都好認同，「好有人情味，唔係嚟嚟去去你鬧我鬧你，爭家產。」雖然《日落》亦有爭產戲，但公屋分戶相對貼地。
至於父子檔合作，夏雨笑言多得Dixon帶挈，向導演推薦他，「我一秒入戲，拍完就抽走，唔記得佢係我個仔。雖然覺得好奇，但拍完又覺得無咩感覺，不過佢喺呢個圈都好多年，睇住佢進步，原來同初初個毛頭小子有分別。」在劇中演Dixon父親的郭鋒，一切看在眼裡，「其實佢哋父子好似！」夏雨聞言，「係咩？點解我唔知！」郭鋒秒回，「你梗係唔知，因為Dixon有同我傾偈，佢哋係你唔會話，我又唔會話你，大家互相尊重。」
郭鋒本身在彩虹邨長大，大讚劇本貼地有人情味，勾起昔日鄰里互助的溫情與親切感。劇中經營舊式文具店，雖沒有連鎖店美輪美奐，卻不知不覺成為街坊的聚腳點，吳浣儀謂，「例如我有唔開心，點會搵個男人嚟講，但真係會，可能係呢代冇咗嘅情懷。」夏雨劇中擔任彩虹邨街坊會主席，郭鋒同屬首批居民，談到最深刻場口，他憶述，「其實我同佢從小到大都恰佢，佢好內向經常唔出聲，其他人都話使唔使咁惡，但我恰慣咗唔覺，直至有一次，我突然中風無人知，佢送我去醫院，醫生問我食開咩藥，佢喺旁邊如數家珍，幾十年一齊，其實佢最了解我，只係唔駁嘴。」
郭鋒就爆夏雨感動到喊，夏雨亦直認，「係忍唔住，都估唔到，其實唔係我安排要喊，去到嗰個位好自然就喊。」郭鋒補充，「我要好無意地講，先令佢發現由細恰到大嘅老友，竟然留意佢日常嘅嘢，呢個就係人與人之間嘅感情。」問到今次可有爆金句，夏雨卻道，「你話《溏心風暴》好多金句，其實劇本寫咗啲好真實嘅對白，係我哋平日都會講，不過經過演員演繹，大家覺得佢演得好，加埋劇情同演得。」他望著吳浣儀笑指，「可能佢嗰句：『大家都一家人，做咩要搞成咁』就變成金句！」
再次投入拍劇節奏，夏雨自言絕無適應問題，「返到去拍劇，有一種講唔出嘅親切，「我個人好怪，我由第一日入行已經食叉燒飯、燒味飯，但係一啲都唔講得唔好食。呢幾年唔拍劇，我覺得少咗燒臘飯係人生一大遺憾，嗰種感覺好熟悉好親切，所以我都係要拍戲。」浣儀笑謂，「學發哥話，食叉燒飯有工開，日日食都唔拘。」