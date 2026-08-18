浪花男女｜Jeffrey雙人滑水變傷人滑水 魏浚笙擊中楊偲泳頭部仲未請食蝦補償

魏浚笙（Jeffrey）、楊偲泳、朱鑑然（朱仔）等主演的《浪花男女》舉行首映禮。楊偲泳（Renci）在活動以「阿笙」稱呼Jeffrey，並表示拍攝前與Jeffrey 跟朱仔一齊練水，指Jeffrey非常有耐性及花很多時間練習，有時自己很攰的時候，因為見到Jeffrey及朱仔仍很努力，自己也不敢偷懶。

嗌Jeffrey做「阿笙」 問到Renci為何以「阿笙」稱呼，她解釋拍攝期間，因Jeffrey坐在船尾，加上引擎發出聲響，嗌「Jeffrey」時對方聽不到，但嗌「阿笙」就有反應，久而久之便以「阿笙」去稱呼他。Jeffrey稱「阿笙」是楊偲泳專用，沒有感到不習慣，笑言「女仔大晒。

雙人滑水變傷人 Jeffrey 透露拍雙人滑水戲時，Renci曾叮囑如跌落水，最好踢走滑浪板，沒料到二人跌落水時，Jeffrey踢走滑浪板卻意外擊中Renci的頭部，釀成意外，更笑謂「有時女人講嘢唔好信到十足」。對於雙人滑水最後變了「傷人滑水」，Renci表示中頭獎後要求Jeffrey請食斑馬瀨尿蝦作補償，但一直未有機會食到，Jeffrey聞言說：「有時啲嘢要留返啲遺憾比較好啲！（票房去到幾多先至會有得食？）依家啲蝦都貴呀！哈哈！票房呢家嘢，最緊要大家願意入場睇戲，就已經好開心！最重要大家睇多啲香港電影！」