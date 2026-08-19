Dior公關總監撞車身亡　Jisoo@BLACKPINK悲悼亡友

Dior公關總監法維耶（Mathilde Favier）於法國時間8月17日因車禍身亡，享年57歲。與她情同母女的BLACKPINK成員Jisoo聞訊後，在社交平台發文悼念。
與大型車輛相撞
根據外媒報道，法維耶與丈夫、法國電影製作人奧特梅爾（Nicolas Altmayer）在法國西部發生車禍，事故原因係兩人超車時，與迎面而來的大型車輛相撞，兩人同告死亡。法維耶在業界享有盛名，與品牌旗下多位明星合作者建立深厚情感。
Jisoo在社交平台上的悼文中，詳細描述了與法維耶的珍貴回憶。她表示，自從展開Dior合作旅程的那一刻起，法維耶就以無比的溫暖與親切迎接她。根據外媒報道，每當Jisoo出席時裝周活動時，法維耶都會親自迎接，將她視如親生女兒般疼愛。
「我覺得自己無比幸運」
Jisoo在悼文中提及，這些年來兩人共同度過許多特別時光，法維耶給予她的關懷、愛與支持令她永遠心懷感激。Jisoo並表示，法維耶讓巴黎成為她的另一個家，她珍藏着兩人一起慶生、與家人共度的時光。
對於無法再見面的遺憾，Jisoo寫道：「原本一直期盼再度聚首，這讓此刻的道別變得更加艱難。」她並讚揚法維耶是個內外在都很美好的人：「能與妳相識，並讓妳成為我生命中如此特別的存在，我覺得自己無比幸運。」
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