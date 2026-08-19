谷德昭60大壽疑回應周星馳風波 直言若有人堅持「2+2=8」會認同

谷德昭日前（15日）迎來60歲，他於社交網分享手持迷你壽桃的照片，戴著太陽眼鏡的他笑容燦爛，站在一幅「馬」字畫作前留影，他寫道：「小弟屬馬，從這一刻開始耳順，但願笑對人生，睇戲睇書又一Day。#今年壽桃多」。另外，他亦獲一眾圈中好友為他大搞驚喜派對，現場有「60」巨型氣球佈置，見吳君如、林海峰、鄭希怡夫婦、容祖兒、陳奕迅等圈中好友出席，谷德昭需緊扶椅柄，腳部舊患似乎未完全康復，後輩們都先後獻吻，場面溫馨。

長文感言疑回應風波

谷德昭更分享好友倪震所贈：「爆谷一甲子 笑傲六旬春」。他稱與親友相聚「夫復何求」，又指「人生不盡如人意，能控制在手裡的並不多，唯心境可調整。六十而耳順，自問修為未達諸事不煩心境界，學習告訴自己縱是未能即時耳順，但應有足夠年資閱歷，過濾亂我心者」。他更說若有人堅持「2+2=8」，自己會答「I Totally Agree With You」直言沒有什麼好爭拗，疑似回應近日爭議。他提到聽見容祖兒與陳奕迅合唱《歡樂今宵》時眼眶紅了，並強調：「學懂如何耳順輕鬆好奇純粹求其過生活……開心最緊要」。