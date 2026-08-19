日落下的彩虹專訪｜論盡電視圈百態 夏雨拒做和稀泥 郭鋒吳浣儀見招拆招(有片)

《日落下的彩虹》今晚(19日)播出大結局，夏雨和郭鋒主演的單元在本周已壓軸登場。戲裡的一對老best兼襯家互mean好有愛，戲外一對活寶貝一軟一硬互動同樣精彩。兩人早前聯同吳浣儀齊齊受訪，3位老戲骨笑談縱橫電視圈多年，昔日拍劇的百態，面對演員改劇本、遲大到、耍大牌，訓練班出身的郭鋒、靠實戰經驗的夏雨和性格溫和的吳浣儀，各施各法，不時大爆金句，妙趣橫生。

拍到望住張床想喊 3位經歷電視台的黃金歲月，九十年代廣播道五台山的瘋狂日子，拍劇日夜顛倒，足跡踏遍5個電視台的夏雨，當紅的日子，試過七日七夜趕拍劇，有家歸不得。問到辛苦嗎，他笑言大談人生觀，「我做最鍾意嘅嘢，今日辛苦但我做主角，有好多人希望得到，所以我嘅字典唔會辛苦。肉體辛苦，但精神絕對唔可以講辛苦，如果話辛苦，俾人覺得你晒命。」他認為能拍一齣好戲，甚麼辛苦都值得。吳浣儀點頭認同。她憶述當年拍《朱門怨》再接《歡樂今宵》，其間回家取衣服再趕下一組：「車你返屋企攞衫，望住張床想喊，因為3、4日冇瞓過落床。」郭鋒自言習慣隨身攜帶外景凳，準備隨時入眠，「拍到古裝、時裝都分唔清。」

對手交戲大不同 要成就一齣好戲，劇本與演員的火花，絕對是關鍵。先談好對手，夏雨指當年TVB拍劇訓練，即使自己不入鏡，也會在鏡頭外交戲予對手，夏雨大讚香港演員有演戲道德，「做演員會知，一句對白由真人講出嚟，嗰種語氣感覺，同有人叫PA(製作助理)讀出嚟，感覺差好遠。」 夏雨繼續分享香港與內地拍戲的對手，「尤其在大陸拍劇，情況更明顯。大陸邊可能有呢啲吖！啲男主角身價可能係我100倍，第一次拍戲，嚟到好大群人圍住，戲都未識做，唔係得罪，仲想佢還返對白？」郭鋒說：「你係前輩，我喺中間唔湯唔水，唔上唔落，見好多！香港有啲阿哥阿姐拍完就行出去，我都見唔少。」他謂自己由訓練班出身，無論劇本、對手如何，演員的本份是創造角色：「睇咩對手睇咩角色，點嚟點接，無論咩角色咩對白，睇你點創造同變化。訓練班教獨立演出，但當然有對手唔同，俾埋語氣同表情，撞起嗰吓係好緊要。」

改劇本 點都要Chok 不過，演戲人生，總遇過爛劇本、爛對手。夏雨不諱言，「呢行其實好多演員好多拗撬，例如各自設計一套嘢(演繹)，但大家又好唔同，真係要溝通，點樣可以中間落墨。」郭鋒直言：「我接受嘅教育就係咁，大家講完，等導演講，有啲演員唔得㗎，係都要chok有啲演員仲教返佢點做，變咗演員係導演。」吳浣儀認為演員間平起平坐，不會主動指教，「如果唔係對方開聲問，我都唔敢主動教。」有「炮仗頸」之稱的夏雨自言較少遇見，「如果離開咗原則，我就會出聲，所以啲人話我勞嘈，但每件事都要有原則。」郭鋒坦言若導演都沒法子，惟有做好本份，同樣選擇保身的吳浣儀笑言，「睇佢搓圓撳扁都唔出聲。」

對事不對人 演員改劇本，是行內常見的壞風氣，夏雨有話直說，「呢個圈有幾個好出名鍾意改劇本，改唔緊要，但你不能將原意改晒，淨係寫自己，咁點通？你一個人做晒啦，要人喺旁邊坐，仲改埋你對白去就佢！」吳浣儀好奇問：「咁你點？」夏雨激動回應，「梗係唔得，成場改到唔同意思，導演解決唔到就搵監製，否則就搵編劇坐喺度傾，唔可以咁自私，拍戲係群體工作。」郭鋒悄悄說：「佢使乜尊重編劇啫，佢識最大嗰個咪得！」夏雨搶說，「呢個圈最大問題係，邊個惡就邊個話事！」他再談到被指脾氣差：「其實我對人冇乜脾氣，但件事戾橫折曲又唔出聲，咪『和稀泥』，我就會出聲嘅。」

吳沅儀被當臭四 向來氣場強大的夏雨認為，若前輩演員都持守原則，就會建立守時習慣，但吳浣儀和郭鋒卻有異議，浣儀姐表示，「有啲都係遲，照當你臭四！」兩人指即使全個片場都還以顏色，對方仍視若無睹，郭鋒續說：「面皮厚，後面個台……張凳大，無動於衷。」夏雨直言必會發聲提醒，「就算你當紅，當紅都要守規矩。」 點名讚廖子妤 不過他們強調，沒有害群之馬僅屬少數，尤其新一代演員，演出機會不多，更會珍惜每個機會。夏雨就大讚曾合作的鬼妹仔演員(鍾嘉欣)，自知中文差，事前做足功課翻譯對白，吳浣儀就點名力讚10年前曾在港台劇《同行者》合作的廖子妤，當時兩人演母女，廖子妤演中度智障女孩，「套劇推出後，試過有人問點解可以搵到當事人，佢係勤力到走去觀察，我拍完都話：『女，阿媽睇好你！』」生於黃金年代，郭鋒自言，「以前有好多前輩由電影轉電視，我哋係幸福一代。」吳浣儀和應，「發哥講得啱，娛樂圈最頂峰嘅年代，我哋身在其中，真係好幸運。」雖然新生代磨練機會遠不及當年，但事前做足功課，同樣會有出色發揮。