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娛樂
出版：2026-Aug-19 16:18
更新：2026-Aug-19 16:18

任達華專程請假撐魏浚笙 默認跟黃子華有合作

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由魏浚笙(Jeffrey)、楊偲泳(Renci)、朱鑑然、周漢寧等主演的《浪花男女》昨日舉行首映禮，曾與Jeffrey在《紅豆》演父子的任達華驚喜現身撐場，他更幫手拍片為Jeffrey的新歌《已出之物》做宣傳。由於華哥本身屬羊，而Jeffrey則屬虎，因此他笑謂今次是「送羊入虎口」。

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任達華特意現身支持《浪花男女》首映禮。（娛樂組攝）

對Jeffrey有讚無彈

華哥表示自己正在拍戲，要拍到凌晨3點，自己專登向劇組請假，抽空來支持「老虎仔」Jeffrey。他更為Jeffrey大講好說話，不停力sell對方，更不忘叫大家多多關注Renci及導演馮志強。他說︰「呢隻老虎識游水又識滑浪，個角色非Jeffrey莫屬。我同劇組請假探一探呢個仔先，有隻老虎喺背後，我都淡定啲。我見過咁多老虎，呢隻除咗靚仔之外，唱歌又好聽，拍戲又聰明，係一個個好好演員。大家都多多支持埋女主角，仲有導演。識咗導演好耐，同佢喺銀河時參與很多創作，係一個好好的導演。」

談到Jeffrey拍此戲時受傷，華哥表示有留意到。他說︰「好似我拍《內幕》場吊頸戲，一秒都嫌多，好彩佢係後生仔，復元得快啲。一隻咁靚又有型、有識唱歌、拍戲嘅老虎，我哋好開心，希望多啲年青人繼續努力！」問到華哥的囡囡任晴佳（Ella）未來會否跟Jeffrey合作，華哥大綠燈說︰「拍吓雜誌封面先吖。」

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有啲嘢唔方便透露

早前有網民見到他與黃子華一齊同枱，問到是否有合作，他說︰「杯茶、食個包，其實都係好事，有啲嘢唔方便透露得咁多，我哋都希望演藝界朋友多啲出嚟聚吓，將啲新科技擺埋一邊先，大家成日對住個電話講嘢，條頸好重呀，要睇脊椎醫生，周不時敍舊多啲傾吓，飲杯奶茶，對演視界、創作都有唔同火花。」

永遠懷念四哥

華哥與「四哥」謝賢曾合作的《千王之王》昨日播出大結局，他表示對方教會他甚麼叫樂觀，佢無論咩時間都好樂觀，佢嘅笑聲亦會留喺鍾意電影嘅人身上，留低好多回憶，希望大家都一樣，任何時間都應該要用正面樂觀態度去面對。四哥係我超級偶像，永遠都會諗起佢笑聲，永遠都會諗起同佢拍《千王之王》嘅時候。」

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